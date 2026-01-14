Skymantics gibt strategische Investition und Technologiepartnerschaft mit Geo Orchestration AI zur Weiterentwicklung generativer Risikoanalysen bekannt

ZARAGOZA, SPANIEN / ACCESS Newswire / 14. Januar 2026 / Skymantics, ein führender Anbieter von KI-gestützten Datenanalyselösungen, gibt eine strategische Partnerschaft mit Geo Orchestration AI bekannt, einem Anbieter generativer KI-Orchestrierungs-Engines für den Bereich der Gesundheitsanalyse. Die Partnerschaft umfasst eine Kapitalbeteiligung der Führungsriege von Skymantics und die Berufung von Antonio Correas, Mitbegründer und Chief Growth Officer von Skymantics, in das Board of Directors von Geo Orchestration AI.

Diese Zusammenarbeit stellt eine bedeutende Konvergenz von Technologien dar, bei der die synthetische Datenplattform DataGenesis von Skymantics mit der generativen Orchestrierungs-Engine Anna von Geo Orchestration AI kombiniert wird.

Aufbau eines Entwickler-Ökosystems

Die Partnerschaft wurde auf der Jahresversammlung 2025 der American Geophysical Union (AGU) in New Orleans vorgestellt. Während der Veranstaltung demonstrierte Skymantics lokale und nationale Lösungen zur Analyse von Hitzegefahren und Luftqualitätsrisiken, die direkt auf der Anna-Plattform basieren. Diese Demonstration bestätigt die Fähigkeit von Anna, als echte Orchestrierungsplattform zu dienen, die die Ausführung durch Dritte unterstützt, ohne dass eine kundenspezifische Entwicklung erforderlich ist. Durch die Integration des Fachwissens von Skymantics in den Bereichen Geodatensimulation und synthetischer Bevölkerungsgenerierung zielt die Partnerschaft darauf ab, den Einsatz von KI-basierten Risikoprognosen in kritischen Sektoren wie Gesundheitswesen, Lieferkette und Versicherungen zu beschleunigen.

„Wir haben mit dem Team von Geo Orchestration AI bei zahlreichen Projekten zusammengearbeitet, und das Potenzial der Anna-Plattform, die Art und Weise, wie wir komplexe Risikomodellierung handhaben, zu revolutionieren, ist unbestreitbar“, sagte Antonio Correas, Chief Growth Officer bei Skymantics. „Unsere Entscheidung, zu investieren und dem Board beizutreten, ist ein Beweis für unser Vertrauen in ihre Technologie. Durch die Kombination der synthetischen digitalen Zwillinge DataGenesis von Skymantics mit den Orchestrierungsfähigkeiten von Geo sind wir in der Lage, Regierungs- und Geschäftskunden unvergleichliche vorausschauende Einblicke zu liefern.“