Century Lithium verstärkt sein Team mit der Ernennung von Dr. Cormac O‘Laoire zum strategischen Berater

14. Januar 2026 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSXV: LCE ) (OTCQX: CYDVF ) (Frankfurt: C1Z ) („Century Lithium“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Cormac O‘Laoire, PhD, zum strategischen Berater von Century Lithium bekannt zu geben.

„Cormac verfügt über umfassende Erfahrung im Lithium-Ionen-Batterie-Bereich und hat praktische Kenntnisse darüber, wie Lithiumprojekte in die globale Batterielieferkette integriert werden“, so Bill Willoughby, President und Chief Executive Officer von Century Lithium. „Er wird das Unternehmen mit seiner Perspektive beim Ausbau von Angel Island und der Bewertung von nachgelagerten und strategischen Chancen unterstützen.“

Dr. O‘Laoire ist ein anerkannter Experte im Lithium-Ionen-Batterie-Bereich und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Lithiumabbau, chemischer Raffination und Batterietechnologie. Er hat eng mit Regierungen, globalen Batterieherstellern und führenden Rohstofflieferanten zusammengearbeitet, um den Ausbau der Produktion kritischer Batteriemineralien zu unterstützen.

Aktuell erbringt Dr. O‘Laoire als Managing Director von Electrios Energy Beratungsleistungen zu Fragen der Lithiumlieferketten, wobei sein Schwerpunkt insbesondere auf den technischen und kommerziellen Herausforderungen der Raffination von Lithium zu hochreinem Lithiumcarbonat in Batteriequalität liegt. Sein Hintergrund umfasst Forschungsarbeiten für das US-Energieministerium sowie Erfahrungen mit aktiven Lithiumcarbonat-Vorläufermaterialien („pCAM“) und Kathodenaktivmaterialien („CAM“) für den Einsatz in Elektrofahrzeugbatterien.

Nachdem Dr. O‘Laoire mehr als ein Jahrzehnt in Hongkong ansässig war, verfügt er über eine globale Perspektive auf die Entwicklung von Batterielieferketten, die Wettbewerbsdynamik und technologische Fortschritte, die für den Aufbau einer widerstandsfähigen inländischen Lithium- und Batteriemateriallieferkette in den Vereinigten Staaten relevant sind.

ÜBER CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Angel Island im Esmeralda County in Nevada konzentriert, das eine der größten sedimentären Lithiumlagerstätten in den Vereinigten Staaten beherbergt. Das Unternehmen bringt sein zum Patent angemeldetes Verfahren zur Chloridlaugung in Kombination mit der direkten Lithiumextraktion zur Anwendung, um Lithiumcarbonat in Batteriequalität herzustellen. Als Teil des Chlor-Alkali-Prozesses des Unternehmens wird der geplante Verkauf von überschüssigem Natriumhydroxid, das auf Angel Island produziert wird, voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung wettbewerbsfähiger Betriebskosten für die Lithiumcarbonat-Produktion leisten.