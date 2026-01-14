USA
Einzelhandelsumsätze steigen etwas stärker als erwartet
- Umsätze im US-Einzelhandel steigen um 0,6 Prozent.
- Erwartung lag bei nur 0,5 Prozent Wachstum.
- Ohne Fahrzeugverkäufe plus 0,5 Prozent Umsatz.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben sich im November besser als erwartet entwickelt. Sie legten im Monatsvergleich um 0,6 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Umsätze um revidierte 0,1 Prozent gesunken, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war.
Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen legten die Einzelhandelserlöse um 0,5 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden./jkr/jha/
