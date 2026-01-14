    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Dow bleibt unter 50.000 Punkten hängen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen kämpfen mit Kursgewinnen, Verluste überwiegen.
    • Nasdaq 100 zeigt Schwäche, Halbleiteraktien betroffen.
    • Bankberichte gemischt, Aktienkurse teils gefallen.
    NEW YORK (dpa-AFX)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften sich auch zur Wochenmitte schwertun mit weiteren Kursgewinnen. Im vorbörslichen Handel am Mittwoch überwogen leichte Verluste. Etwas stärker dürfte es an der Technologiebörse Nasdaq abwärts gehen, der Nasdaq 100 wird vom Broker IG knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent niedriger indiziert. Hier zeigten vor allem Halbleiteraktien wie AMD , Broadcom und Micron Technology Schwäche.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde vorbörslich 0,3 Prozent niedriger berechnet mit 49.040 Punkten. Tat sich der Dow Ende 2024 und Anfang 2025 mit der Marke von 45.000 Punkten schwer, so erweist sich nun die runde Schwelle von 50.000 Zählern als vorerst zu hohe Hürde.

    Leicht belastend wirkten die Erzeugerpreise. Diese legten im November im Jahresvergleich stärker zu als erwartet. Das drückte im vorbörslichen Handel etwas auf die Notierungen.

    In die Saison der Quartalsbilanzen großer US-Banken kommt Schwung. Vorbörslich legten die Bank of America und Wells Fargo ihre Geschäftsberichte vor. Bei der Bank of America übertrafen der wichtige Zinsüberschuss und das Ergebnis die Erwartungen, der Kurs fiel dennoch um 2,2 Prozent.

    Wells Fargo blieb dagegen mit dem Zinsüberschuss etwas hinter der Konsensschätzung zurück, der Kurs fiel um 2,7 Prozent. Die Citigroup rechnet in diesem Jahr mit höheren Ausgaben, übertraf aber im vierten Quartal die Markterwartungen. Der Kurs stieg um 1,5 Prozent.

    Papiere des E-Fahrzeugherstellers Rivian Automotive verbilligten sich vorbörslich um 3,2 Prozent. Die Großbank UBS stufte die Aktien von "Neutral" auf "Sell" und begründete dies mit einem nicht mehr attraktiven Verhältnis von Anlagechancen zu -risiken./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 186,6 auf Tradegate (14. Januar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +2,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 302,72 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 173,33USD. Von den letzten 3 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -49,15 %/+60,58 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
