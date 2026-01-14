UBS stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Europas Banken seien nach seinem Branchenausblick auf 2026 vom Dezember stark gestiegen, schrieb Jason Napier am Dienstag in seinem Kommentar. Die Anleger, mit denen er zuletzt gesprochen habe, sähen berechtigterweise weniger Potenzial, aber auch keine klaren Belastungsfaktoren. Geopolitische Risiken seien eher allgemein als branchenspezifisch. BNP hatte Napier erst in der Vorwoche zum Kauf empfohlen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 87,36EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 103

Kursziel alt: 103

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



