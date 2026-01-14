UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 27,40 Euro auf "Buy" belassen. Europas Banken seien nach seinem Branchenausblick auf 2026 vom Dezember stark gestiegen, schrieb Jason Napier am Dienstag in seinem Kommentar. Die Anleger, mit denen er zuletzt gesprochen habe, sähen berechtigterweise weniger Potenzial, aber auch keine klaren Belastungsfaktoren. Geopolitische Risiken seien eher allgemein als branchenspezifisch./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 25,05EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 14:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27,40

Kursziel alt: 27,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

