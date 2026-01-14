    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group

    IONOS Group - Aktie bricht ein -5,19 % - 14.01.2026

    Am 14.01.2026 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um -5,19 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    IONOS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IONOS Group Aktie. Mit einer Performance von -5,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,76 %, geht es heute bei der IONOS Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten IONOS Group Aktionäre einen Verlust von -16,73 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,14 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,49 % geändert.

    IONOS Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,52 %
    1 Monat +5,36 %
    3 Monate -16,73 %
    1 Jahr +30,18 %

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,82 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 14.01. - FTSE Athex 20 stark +2,23 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    IONOS Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IONOS Group

    -4,50 %
    -0,72 %
    +4,56 %
    -17,04 %
    +30,33 %
    +31,74 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



