    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer Aktie weiter im Abwärtstrend - 14.01.2026

    Am 14.01.2026 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um -4,52 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer Aktie weiter im Abwärtstrend - 14.01.2026
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

    Gerresheimer aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von -4,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Gerresheimer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,22 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,52 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Gerresheimer AG!
    Long
    24,89€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,04€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 13,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Gerresheimer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,89 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -6,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gerresheimer -5,40 % verloren.

    Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,00 %
    1 Monat -6,45 %
    3 Monate -7,89 %
    1 Jahr -60,42 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark fallende Gerresheimer Aktie, die in den letzten Tagen über 3% verloren hat. Shortseller könnten durch gezielte Verkäufe den Kurs weiter drücken, während Analysten die Aktie negativ bewerten. Technische Indikatoren zeigen Verkaufssignale, was die Unsicherheit verstärkt. Trotz der Rückgänge gibt es auch optimistische Stimmen, die auf eine mögliche Erholung setzen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Zur Gerresheimer Diskussion

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 909,09 Mio. € wert.

    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    -4,01 %
    -6,29 %
    -7,09 %
    -7,89 %
    -60,42 %
    -63,00 %
    -69,95 %
    -60,31 %
    -40,09 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Gerresheimer Aktie weiter im Abwärtstrend - 14.01.2026 Am 14.01.2026 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um -4,52 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     