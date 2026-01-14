Gerresheimer Aktie weiter im Abwärtstrend - 14.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von -4,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Gerresheimer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,22 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,52 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Gerresheimer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,89 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -6,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gerresheimer -5,40 % verloren.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,00 % 1 Monat -6,45 % 3 Monate -7,89 % 1 Jahr -60,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark fallende Gerresheimer Aktie, die in den letzten Tagen über 3% verloren hat. Shortseller könnten durch gezielte Verkäufe den Kurs weiter drücken, während Analysten die Aktie negativ bewerten. Technische Indikatoren zeigen Verkaufssignale, was die Unsicherheit verstärkt. Trotz der Rückgänge gibt es auch optimistische Stimmen, die auf eine mögliche Erholung setzen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 909,09 Mio. € wert.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.