Trip Com Group - Aktie auf Talfahrt - 14.01.2026

Die Trip Com Group Aktie ist bisher um -16,15 % auf 54,50€ gefallen. Das sind -10,50 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Trip Com Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,41 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -16,15 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Trip.com Group ist ein führendes Online-Reiseunternehmen, das umfassende Buchungsdienste für Flüge, Hotels und mehr bietet. Es dominiert den asiatischen Markt und expandiert global. Hauptkonkurrenten sind Booking Holdings und Expedia. Einzigartig ist die starke asiatische Präsenz und benutzerfreundliche Plattform.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Trip Com Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -8,40 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Trip Com Group Aktie damit um -16,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Trip Com Group -14,17 % verloren.

Trip Com Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,79 % 1 Monat -12,80 % 3 Monate -8,40 % 1 Jahr -13,49 %

Informationen zur Trip Com Group Aktie

Es gibt 654 Mio. Trip Com Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,62 Mrd. € wert.

Trip Com Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Trip Com Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Trip Com Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.