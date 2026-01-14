BRAIN Biotech Aktie mit Kurseinbruch - 14.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -11,07 % verliert die BRAIN Biotech Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der BRAIN Biotech Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,07 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BRAIN Biotech entwickelt nachhaltige biotechnologische Lösungen und ist führend in der Enzym- und Naturstoffproduktion. Es konkurriert mit Novozymes und DSM und punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und starker F&E.

Obwohl die BRAIN Biotech Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,55 %.

Allein seit letzter Woche ist die BRAIN Biotech Aktie damit um -8,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BRAIN Biotech auf -0,82 %.

BRAIN Biotech Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,99 % 1 Monat -20,07 % 3 Monate +13,55 % 1 Jahr -32,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BRAIN Biotech Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die finanzielle Lage und Kursrisiken von BRAIN: Zahlungsmittelschwund und operative Schwäche, ausgebliebene Skalierung des Enzymgeschäfts, mögliche Kapitalmaßnahmen oder delisting durch Großaktionär, kurzfristige Verbindlichkeiten sanken von 12 auf 4 Mio. EUR, potenzielle Meilenstein-/Royalty-Zahlungen, enttäuschende Zahlen mit rund 10% Kursrückgang und Erwartung des Jahresfinanzberichts am 14.01.2026.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BRAIN Biotech eingestellt.

Informationen zur BRAIN Biotech Aktie

Es gibt 22 Mio. BRAIN Biotech Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,09 Mio. € wert.

Amid a tough market and lower sales, BRAIN Biotech AG secures solid cash, tight cost control and prepares for modest growth across its core and incubator segments.

Trotz Gegenwind im Markt für Auftragsforschung behauptet sich BRAIN Biotech: Der Konzern steuert mit stabiler Ertragskraft, strikter Kostenkontrolle und Innovationsfokus durch ein anspruchsvolles Jahr.

EQS-News: BRAIN Biotech AG / Key word(s): Annual Report/Annual Results FY 2024/25: BRAIN Biotech AG benefits from successful monetization of projects and strong corporate cost control 14.01.2026 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely responsible …

BRAIN Biotech Aktie jetzt kaufen?

Ob die BRAIN Biotech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BRAIN Biotech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.