    USA

    Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Preisanstieg auf Erzeugerebene im November 3,0%
    • Kernrate ebenfalls bei 3,0%, höher als erwartet
    • Zinssenkungen der Fed könnten folgen, Inflation 2,7%
    USA - Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet
    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im November überraschend deutlich verstärkt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 3,0 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet.

    Bei der Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, zeigte sich die gleiche Entwicklung. Auch hier lag die Jahresrate bei 3,0 Prozent, während Analysten 2,7 Prozent erwartet hatten. Wegen der Folgen der teilweisen Schließung von Bundesbehörden von Anfang Oktober bis in den November hinein wurden die Daten mit Verzögerung veröffentlicht.

    Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im November um 0,2 Prozent. Auch dies war erwartet worden. Die Kernverbraucherpreise stagnierten in dieser Betrachtung, während Analysten einen Anstieg um 0,2 Prozent im Monatsvergleich erwartet hatten.

    Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Zuletzt wurde für Dezember eine Inflationsrate von 2,7 Prozent gemeldet.

    Die Preisentwicklung steht besonders im Fokus. Bisher hatte die US-Zollpolitik nach Einschätzung von Ökonomen keine starken Auswirkungen auf die allgemeine Preisentwicklung gezeigt. Zuletzt war der Leitzins im Dezember um 0,25 Prozentpunkte von der US-Notenbank Fed gesenkt worden. In diesem Jahr werden allgemein weitere Zinssenkungen erwartet./jkr/jha/






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
