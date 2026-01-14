Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im November überraschend deutlich verstärkt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 3,0 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet.

Bei der Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, zeigte sich die gleiche Entwicklung. Auch hier lag die Jahresrate bei 3,0 Prozent, während Analysten 2,7 Prozent erwartet hatten. Wegen der Folgen der teilweisen Schließung von Bundesbehörden von Anfang Oktober bis in den November hinein wurden die Daten mit Verzögerung veröffentlicht.