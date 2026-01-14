Bald Neuwahlen! Nikkei im Rekordrausch: Der Takaichi-Trade ist zurück

Laut Berichten japanischer Medien wird die 64-Jährige voraussichtlich am kommenden Montag bekanntgeben, dass sie das Unterhaus des Parlaments bereits zu Beginn der Sitzung am 23. Januar auflösen möchte. Der angestrebte Wahltermin wird für Februar erwartet. In den Finanzmärkten stieß die Aussicht auf ein starkes Wahlergebnis auf positive Resonanz – die Börse in Tokio erreichte ein Rekordhoch, da Investoren auf eine Stärkung der ohnehin schon aggressiven Finanzpolitik hoffen.

Takaichi, die seit Ende Oktober das Amt der Ministerpräsidentin bekleidet, nutzt ihre hohe Popularität aus, um die fragile Mehrheit ihrer Regierung zu sichern. Als Vorsitzende der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) hatte sie eine Koalition mit der konservativ-liberalen Ishin-Partei gebildet, nachdem die Koalition mit der Komeito-Partei aufgrund eines Spendenskandals zerbrach. Trotz dieser politischen Erschütterungen hat Takaichi in den letzten Monaten einen bemerkenswerten Aufschwung in der Zustimmung erfahren. Ihre Beliebtheit, insbesondere unter jungen Wählern, gibt ihr nun den Mut, Neuwahlen anzustreben.