    Öl- & Ölinfrastruktur-Aktien

    Venezuela: Wer hebt den Öl-Schatz?

    Die USA streben langfristig nach venezolanischem Erdöl und haben bereits Gespräche mit US-Ölfirmen initiiert.

    Die USA wollen sich langfristig den Zugriff auf venezolanisches Erdöl sichern. Eine Woche nach der Gefangennahme von Venezualas Staatschef Nicolás Maduro lud US-Präsident Donald Trump Vertreter mehrer Ölfirmen ins Weiße Haus ein. Er warb dafür, schnell und im großen Stil in Venezuela einzusteigen. 

    Studien zufolge soll das südamerikanische Land über 300 Milliarden Barrel Rohöl verfügen. Sollte sich dies bewahrheiten, sitzt Venezuela auf einem gigantischen Öl-Schatz. 

    US-Ölfirmen mit gebremsten Optimismus

    Die US-Regierung verspricht, sie werde den Ölsektor in Venezuela bis auf Weiteres kontrollieren. Die US-Firmen sind aber vorsichtig zurückhaltend. Einerseits haben viele schon große Summen in dem Land verloren (durch Enteignungen nach US-Sanktionen). Das Vertrauen, dass dies nicht wieder passiert, ist moderat. Die US-Unternehmen fordern Garantien. 

    Die Vorsicht ist verständlich. Denn die Ölinfrastruktur in Venezuela ist marode, der Investitionsbedarf hoch, um den Öl-Schatz zu heben. Bis das „Schwarze Gold“ üppig aus dem Boden sprudelt, dürfte daher noch einige Zeit ins Land gehen. 

    In Venezuela könnte dennoch ein Öl-Boom bevorstehen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf Öl-Aktien und Öl-Ausrüster zu werfen, die am stärksten von diesem Szenario profitieren würden. Wir stellen ihnen aussichtsreiche Unternehmen vor. 

    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
