Venezuela: Wer hebt den Öl-Schatz?

Die USA wollen sich langfristig den Zugriff auf venezolanisches Erdöl sichern. Eine Woche nach der Gefangennahme von Venezualas Staatschef Nicolás Maduro lud US-Präsident Donald Trump Vertreter mehrer Ölfirmen ins Weiße Haus ein. Er warb dafür, schnell und im großen Stil in Venezuela einzusteigen.

Studien zufolge soll das südamerikanische Land über 300 Milliarden Barrel Rohöl verfügen. Sollte sich dies bewahrheiten, sitzt Venezuela auf einem gigantischen Öl-Schatz.