    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Chevron in Venezuela aktiv

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chevron: Profitabler Öl-Gigant mit starkem Wachstum und attraktiver Dividende

    Chevron profitiert als einziger US-Ölkonzern sofort von speziellen Förderrechten in Venezuela und verstärkt seine Rolle im globalen Energiemarkt.

    Chevron ist der einzige US-Ölkonzern der aufgrund einer Ausnahmeregelung bereits heute in Venezuela Rohöl fördern darf. Rund 25% der täglichen Förderung von 800.000 Barrel in Venezuela entfällt auf Chevron. Das Unternehmen wird darum sehr direkt davon profitieren, dass der staatliche Ölkonzern – die Petróleos de Venezuela S.A. – künftig überhaupt kein Rohöl mehr fördern darf. 

    Chevron zählt zu den größten integrierten Öl- & Gasunternehmen der Welt. Mit Geschäftsaktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Exporation über die Föderung bis hin zu Raffination und Chemie – ist der Öl-Riese global breit aufgestellt und ein zentraler Akteur im internationalen Energiemarkt. Chevron ist in über 180 Ländern aktiv und verfügt über starke Förderprojekte in Nordamerika, Kasachstan, Australien und im Golf von Mexiko. 

    Chevron verdient an der gesamten Öl-Wertschöpfungskette

    Besonders bedeutend ist das Upstream-Geschäft, das den Großteil der Erträge liefert. Ergänzt wird dieses durch ein stabiles Downstream-Geschäft (Raffinerien, Vertrieb), sowie das Petrochemie-Geschäft, das Chevron gemeinsam mit Phillips 66 betreibt. 

    Chevron gilt als finanziell konservativ geführtes Unternehmen. Eine starke Bilanz, hohe Cashflows und eine disziplinierte Investitionspolitik ermöglichen es dem Konzern, auch in Phasen niedriger Ölpreise profitabel zu wachen. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Umsatz um durchschnittlich 15,4% p.a. auf 193,5 Mrd. US-Dollar an. Das operative Ergebnis wuchs von minus 3,41 Mrd. US-Dollar auf 19,3 Mrd. US-Dollar. 

    Attraktive Aktie 

    Die Fähigkeit, hohe Cashflows zu erwirtschaften, macht Chevron zu einem soliden und verlässlichen Dividendenzahler. Seit 38 Jahren hat der Ölkonzern die Ausschüttungen an die Aktionäre in jedem Jahr erhöht und zählt damit zu den sogenannten „Dividendenaristokraten“. Innerhalb der vergangenen 10 Jahre steigerte Chevron die Dividende jährlich um 5,32%. Aktuell werden vierteljährlich 1,71 US-Dollar (6,84 USD p.a.) ausgeschüttet (Dividendenrendite 4,2%). 

    Mit einem KGV um 23 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,68 ist der Titel aus fundamentaler Sicht nicht teuer. Mit Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeichnet sich ein Ende der rund dreijährigen Konsolideriungsphase ab.

    Empfehlung: kaufen

    Kursziel: 173,80 EUR; StopLoss: unter 123,88 EUR

    Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn





    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    Chevron in Venezuela aktiv Chevron: Profitabler Öl-Gigant mit starkem Wachstum und attraktiver Dividende Chevron profitiert als einziger US-Ölkonzern sofort von speziellen Förderrechten in Venezuela und verstärkt seine Rolle im globalen Energiemarkt. Attraktive Dividenden und stabile Cashflows machen die Aktie zu einem interessanten Investment.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     