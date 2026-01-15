Chevron: Profitabler Öl-Gigant mit starkem Wachstum und attraktiver Dividende

Chevron zählt zu den größten integrierten Öl- & Gasunternehmen der Welt. Mit Geschäftsaktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Exporation über die Föderung bis hin zu Raffination und Chemie – ist der Öl-Riese global breit aufgestellt und ein zentraler Akteur im internationalen Energiemarkt. Chevron ist in über 180 Ländern aktiv und verfügt über starke Förderprojekte in Nordamerika, Kasachstan, Australien und im Golf von Mexiko.

Chevron ist der einzige US-Ölkonzern der aufgrund einer Ausnahmeregelung bereits heute in Venezuela Rohöl fördern darf. Rund 25% der täglichen Förderung von 800.000 Barrel in Venezuela entfällt auf Chevron. Das Unternehmen wird darum sehr direkt davon profitieren, dass der staatliche Ölkonzern – die Petróleos de Venezuela S.A. – künftig überhaupt kein Rohöl mehr fördern darf.

Chevron verdient an der gesamten Öl-Wertschöpfungskette

Besonders bedeutend ist das Upstream-Geschäft, das den Großteil der Erträge liefert. Ergänzt wird dieses durch ein stabiles Downstream-Geschäft (Raffinerien, Vertrieb), sowie das Petrochemie-Geschäft, das Chevron gemeinsam mit Phillips 66 betreibt.

Chevron gilt als finanziell konservativ geführtes Unternehmen. Eine starke Bilanz, hohe Cashflows und eine disziplinierte Investitionspolitik ermöglichen es dem Konzern, auch in Phasen niedriger Ölpreise profitabel zu wachen. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Umsatz um durchschnittlich 15,4% p.a. auf 193,5 Mrd. US-Dollar an. Das operative Ergebnis wuchs von minus 3,41 Mrd. US-Dollar auf 19,3 Mrd. US-Dollar.

Attraktive Aktie

Die Fähigkeit, hohe Cashflows zu erwirtschaften, macht Chevron zu einem soliden und verlässlichen Dividendenzahler. Seit 38 Jahren hat der Ölkonzern die Ausschüttungen an die Aktionäre in jedem Jahr erhöht und zählt damit zu den sogenannten „Dividendenaristokraten“. Innerhalb der vergangenen 10 Jahre steigerte Chevron die Dividende jährlich um 5,32%. Aktuell werden vierteljährlich 1,71 US-Dollar (6,84 USD p.a.) ausgeschüttet (Dividendenrendite 4,2%).

Mit einem KGV um 23 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,68 ist der Titel aus fundamentaler Sicht nicht teuer. Mit Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeichnet sich ein Ende der rund dreijährigen Konsolideriungsphase ab.