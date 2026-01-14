Premier American Uranium meldet starke Endergebnisse seines Bohrprogramms 2025 im Cyclone-ISR-Projekt in Wyoming

Toronto, 14. Januar 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, den Abschluss des Explorationsbohrprogramms 2025 im Zielgebiet Cyclone Rim des zu 100 % unternehmenseigenen Cyclone ISR-Uranprojekts („Cyclone“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben, das sich im Great Divide Basin im südlichen Zentrum von Wyoming befindet. Das Explorationsprogramm begann am 16. Juli 2025 mit dem Ziel, die Sandstein-gebundene Uranmineralisierung, die während des Explorationsprogramms 2024 des Unternehmens teilweise abgegrenzt wurde, weiter zu definieren. Das Projekt befindet sich in der Nähe der ISR-Uranmine Lost Creek von Ur-Energy Inc. und der Uranproduktionsanlage Sweetwater von Uranium Energy Corp. (Abbildung 2).

Highlights

- Zu den positiven Bohrergebnissen zählen mineralisierte Zonen in Gebieten, in denen bisher keine Uranmineralisierung bekannt war, sowie Erweiterungen bekannter Mineralisierungen entlang eines zuvor identifizierten geologischen Trends. Im Jahr 2025 wurden 25 konventionelle Schlammrotationsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 17.160 Fuß fertiggestellt (Abbildung 1).

- Dreizehn der 25 Bohrlöcher durchschnitten eine Uranmineralisierung mit Gehalten von 0,01 % eU₃O₈ oder höher (siehe Tabelle 1 für die vollständigen Ergebnisse). Bemerkenswert ist, dass Bohrloch CR25-001 15,5 Fuß mit einem Gehalt von 0,09 % eU₃O₈ ergab. Innerhalb dieses gesamten mineralisierten Abschnitts befindet sich eine drei Fuß mächtige Zone mit einem Durchschnittsgehalt von 0,229 % eU3 O8 .

- Bohrungen am Ziel Cyclone Rim im Jahr 2024 identifizierten eine flach liegende Uranmineralisierung entlang eines ½ Meilen langen Ost-West-Trends. Das Bohrprogramm 2025 hat diesen mineralisierten Trend erweitert und einen zweiten Trend der Uranmineralisierung identifiziert, der sich über eine Entfernung von 1,5 Meilen in Nord-Süd-Richtung erstreckt. Beide mineralisierten Zonen bleiben in mehrere Richtungen offen und sollen in zukünftigen Explorationsbohrprogrammen weiter untersucht werden.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: „Wir sind von den starken Ergebnissen der Bohrungen bei Cyclone Rim in dieser Saison sehr ermutigt. Mit jeder Phase verbessert sich unser Verständnis des mineralisierten Systems, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, bekannte Mineralisierungszonen zu erweitern und gleichzeitig neue Gebiete mit potenziellem Mineralisierungspotenzial aufzudecken. Das Programm 2025 lieferte nicht nur den bislang besten bekannten uranmineralisierten Abschnitt des Projekts, sondern es gelang auch, den während unserer Kampagne 2024 identifizierten ½-Meilen-mineralisierten Trend zu verlängern und einen vielversprechenden neuen, großen, 1,5 Meilen langen mineralisierten Trend für zukünftige Folgemaßnahmen zu identifizieren. Wir freuen uns darauf, die während der Feldsaison 2025 gewonnenen Daten zu nutzen, um die Initiativen für 2026 zu optimieren. Ich gratuliere unserem technischen Team zu der starken Leistung vor Ort im Jahr 2025, während wir weiterhin das Potenzial des Cyclone-Projekts erschließen.“

Tabelle 1. Bedeutende Abschnitte bei Cyclone Rim im Jahr 2025

Bohrloch Abschnitt Von (ft) Bis (ft) Länge (ft) eU3 O % CR25-001 geschnitten 202 217.5 15.5 0.09 einschließlich 14 0.097 einschließlich 13.5 0.1 einschließlich 3.0 0.229 CR25-002 durchschnitten 346 355 9 0.019 einschließlich 4 0.027 einschließlich 1.5 0.034 CR25-004 geschnitten 557 557.5 0.5 0.011 CR25-005a geschnitten 195.5 196.5 1 0.011 und 203 208 5 0.018 einschließlich 1.5 0.029 und 216.5 225 8.5 0.027 einschließlich 2.5 0.058 einschließlich 1.5 0.075 und 237 238.5 1.5 0.011 CR25-009 sich kreuzten 396.5 398 1.5 0.011 CR25-010 kreuzte 377.5 379.5 2 0.015 CR25-013 geschnitten 371 372.5 1.5 0.016 geschnitten 379 380.5 1.5 0.012 CR25-014 geschnitten 346 355 9 0.028 einschließlich 7.5 0.03 CR25-015 geschnitten 367.5 368.5 1 0.012 CR25-019 geschnitten 242.5 255 12.5 0.027 einschließlich 4.5 0.041 einschließlich 2.5 0.028 CR25-022a geschnitten 456 459.5 3.5 0.017 einschließlich 1 0.021 CR25-023a geschnitten 395.5 397 1.5 0.011 CR25-025a geschnitten 205.5 211 5.5 0.018 einschließlich 1 0.027

Tabelle 2. Details zu den Bohrlochkragen von Cyclone Rim 2025

Bohrloch-ID UTM-Ostwert UTM-Nord Azimut Neigung Tiefe (ft) (Oberkante Bohrung) (Oberkante Bohrung) CR25-001 719839 4673113 0 -90 1000 CR25-002 719247 4673069 0 -90 600 CR25-003a 718674 4673014 0 -90 500 CR25-004 718109 4673018 0 -90 760 CR25-005a 719840 4673125 0 -90 520 CR25-006a 719837 4673093 0 -90 520 CR25-007a 720926 4676935 0 -90 500 CR25-008a 720259 4676679 0 -90 500 CR25-009 719652 4674387 0 -90 900 CR25-010 719694 4675429 0 -90 940 CR25-011 719667 4676447 0 -90 800 CR25-012 719613 4677753 0 -90 700 CR25-013 720204 4677258 0 -90 460 CR25-014 720275 4676696 0 -90 800 CR25-015 720112 4675484 0 -90 860 CR25-016 720362 4673880 0 -90 900 CR25-017 721054 4674655 0 -90 700 CR25-018 720949 4675796 0 -90 800 CR25-019 720946 4676941 0 -90 800 CR25-020 721597 4677830 0 -90 700 CR25-021a 720180 4677252 0 -90 500 CR25-022a 722669 4678583 0 -90 500 CR25-023a 720226 4677252 0 -90 500 CR25-024a 721431 4678256 0 -90 700 CR25-025a 722594 4678552 0 -90 700

Die hier gemeldeten Bohrlöcher stießen auf eine Uranmineralisierung mit einer Mächtigkeit von >1 ft bei oder über einem Cutoff-Gehalt von 0,01 % eU3 O8 . Alle Gehalte wurden anhand von Gammastrahlenmessungen berechnet, die von Hawkins CBM Logging aus Cody, Wyoming, einem sehr erfahrenen und kompetenten unabhängigen Auftragnehmer für geophysikalische Bohrlochmessungen, durchgeführt wurden. Die geophysikalische Sonde von Hawkins CBM Logging wurde zuletzt im Juni 2025 in den Testgruben des US-Energieministeriums in Casper, Wyoming, kalibriert. Die angegebenen Urangehalte wurden anhand von Gammastrahlungsmessungen berechnet und sind „äquivalente“ („e“) Gehalte von U3 O8 . Alle Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet und die geologischen Einheiten, in denen die Uranmineralisierung vorkommt, liegen flach, sodass die angegebenen Mächtigkeiten den tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen. Es wurden keine Korrekturen für radiometrisches Ungleichgewicht vorgenommen.

Abbildung 1. Bohrlochstandorte im Zielgebiet Cyclone Rim 2025

Cyclone-Projekt

Das Projekt befindet sich in der physiografischen Provinz Wyoming Basin im südlichen Zentrum von Wyoming und innerhalb des Great Divide Basin (Abbildung 2). Die Uranmineralisierung kommt in der Battle Spring Formation aus dem Tertiär als Rollfronten in Sandstein vor. Die Mineralienbestände von PUR umfassen 1.161 nicht patentierte Bergbaukonzessionen und 9 staatliche Pachtverträge. Insgesamt umfasst das Projekt eine Fläche von etwa 26.180 Acres. Teile des Projektgebiets wurden seit den 1950er Jahren von verschiedenen Unternehmen exploriert.

Wyoming ist seit 1995 führend in der Uranproduktion in den USA. Seit der Inbetriebnahme der ersten Uranminen im Jahr 1951 hat der Bundesstaat mehr als 238 Millionen Pfund Urankonzentrat gefördert. Wyoming verfügt über die größten bekannten wirtschaftlich nutzbaren Uranerzreserven in den USA, die sich im Powder River Basin, im Great Divide Basin, im Shirley Basin und in den Gas Hills (Wind River Basin) befinden.[i]

Abbildung 2: Standort des Cyclone-Projekts, Great Divide Basin, Wyoming

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dean T. Wilton, PG, CPG, MAIG, einem Berater von PUR, der eine „qualifizierte Person” (gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist, geprüft und genehmigt. Herr Wilton hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen zugrunde liegen.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse stammen aus konventionellen Schlammrotationsbohrungen und kontinuierlich aufgezeichneten geophysikalischen Reaktionen (Gammastrahlung, Selbstpotenzial und Einzelpunktwiderstand) einer geophysikalischen Bohrlochsonde. Die mineralisierten Zonen liegen flach und die einzelnen Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet. Die in dieser Pressemitteilung genannten Mächtigkeiten sind tatsächliche Mächtigkeiten. Die gemeldeten Mineralisierungsgrade wurden anhand der Gammastrahlen-Protokolle nach einem Verfahren berechnet, das erstmals in den frühen 1960er Jahren entwickelt wurde und in der Uranindustrie Standard ist. Die geophysikalische Bohrlochmessung wurde von Hawkins CBM Logging aus Cody, Wyoming, durchgeführt, einem unabhängigen geophysikalischen Auftragnehmer, der über umfangreiche Erfahrung und Kompetenz in der Bereitstellung zuverlässiger und genauer Daten verfügt. Die Gammastrahlensonde und die Messgeräte wurden zuletzt im Juni 2025 in den Gammastrahlentestgruben des US-Energieministeriums in Casper, Wyoming, kalibriert.

Weitere Informationen zum Cyclone-Projekt des Unternehmens finden Sie im „Technischen Bericht zum Cyclone-Uranprojekt, Great Divide Basin, Wyoming, USA, vom 30. Juni 2023, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR + unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die nationale Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der wichtigsten Uranvorkommen des Landes, wobei aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico und in den Great Divide und Powder River Basins in Wyoming durchgeführt werden.

Mit der Unterstützung strategischer Partner wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das durch definierte Ressourcen und vorrangige Explorations- und Erschließungsziele gestützt wird. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungen, Betrieb und M&A mit Schwerpunkt Uran ist das Unternehmen gut positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des US-amerikanischen Uransektors zu spielen.

