    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPremier American Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Premier American Uranium
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Premier American Uranium meldet starke Endergebnisse seines Bohrprogramms 2025 im Cyclone-ISR-Projekt in Wyoming

    Premier American Uranium meldet starke Endergebnisse seines Bohrprogramms 2025 im Cyclone-ISR-Projekt in Wyoming
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Toronto, 14. Januar 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, den Abschluss des Explorationsbohrprogramms 2025 im Zielgebiet Cyclone Rim des zu 100 % unternehmenseigenen Cyclone ISR-Uranprojekts („Cyclone“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben, das sich im Great Divide Basin im südlichen Zentrum von Wyoming befindet. Das Explorationsprogramm begann am 16. Juli 2025 mit dem Ziel, die Sandstein-gebundene Uranmineralisierung, die während des Explorationsprogramms 2024 des Unternehmens teilweise abgegrenzt wurde, weiter zu definieren. Das Projekt befindet sich in der Nähe der ISR-Uranmine Lost Creek von Ur-Energy Inc. und der Uranproduktionsanlage Sweetwater von Uranium Energy Corp. (Abbildung 2).

     

    Highlights

     

    -          Zu den positiven Bohrergebnissen zählen mineralisierte Zonen in Gebieten, in denen bisher keine Uranmineralisierung bekannt war, sowie Erweiterungen bekannter Mineralisierungen entlang eines zuvor identifizierten geologischen Trends. Im Jahr 2025 wurden 25 konventionelle Schlammrotationsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 17.160 Fuß fertiggestellt (Abbildung 1).

    -          Dreizehn der 25 Bohrlöcher durchschnitten eine Uranmineralisierung mit Gehalten von 0,01 % eU₃O₈ oder höher (siehe Tabelle 1 für die vollständigen Ergebnisse). Bemerkenswert ist, dass Bohrloch CR25-001 15,5 Fuß mit einem Gehalt von 0,09 % eU₃O₈ ergab. Innerhalb dieses gesamten mineralisierten Abschnitts befindet sich eine drei Fuß mächtige Zone mit einem Durchschnittsgehalt von 0,229 % eU3 O8 .

    -          Bohrungen am Ziel Cyclone Rim im Jahr 2024 identifizierten eine flach liegende Uranmineralisierung entlang eines ½ Meilen langen Ost-West-Trends. Das Bohrprogramm 2025 hat diesen mineralisierten Trend erweitert und einen zweiten Trend der Uranmineralisierung identifiziert, der sich über eine Entfernung von 1,5 Meilen in Nord-Süd-Richtung erstreckt. Beide mineralisierten Zonen bleiben in mehrere Richtungen offen und sollen in zukünftigen Explorationsbohrprogrammen weiter untersucht werden.

     

    Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: „Wir sind von den starken Ergebnissen der Bohrungen bei Cyclone Rim in dieser Saison sehr ermutigt. Mit jeder Phase verbessert sich unser Verständnis des mineralisierten Systems, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, bekannte Mineralisierungszonen zu erweitern und gleichzeitig neue Gebiete mit potenziellem Mineralisierungspotenzial aufzudecken. Das Programm 2025 lieferte nicht nur den bislang besten bekannten uranmineralisierten Abschnitt des Projekts, sondern es gelang auch, den während unserer Kampagne 2024 identifizierten ½-Meilen-mineralisierten Trend zu verlängern und einen vielversprechenden neuen, großen, 1,5 Meilen langen mineralisierten Trend für zukünftige Folgemaßnahmen zu identifizieren. Wir freuen uns darauf, die während der Feldsaison 2025 gewonnenen Daten zu nutzen, um die Initiativen für 2026 zu optimieren. Ich gratuliere unserem technischen Team zu der starken Leistung vor Ort im Jahr 2025, während wir weiterhin das Potenzial des Cyclone-Projekts erschließen.“

     

    Tabelle 1. Bedeutende Abschnitte bei Cyclone Rim im Jahr 2025

     

    Bohrloch

    Abschnitt

    Von (ft)

    Bis (ft)

    Länge (ft)

    eU3 O %

    CR25-001

    geschnitten

    202

    217.5

    15.5

    0.09

     

    einschließlich

     

     

    14

    0.097

     

    einschließlich

     

     

    13.5

    0.1

     

    einschließlich

     

     

    3.0

    0.229

    CR25-002

    durchschnitten

    346

    355

    9

    0.019

     

    einschließlich

     

     

    4

    0.027

     

    einschließlich

     

     

    1.5

    0.034

    CR25-004

    geschnitten

    557

    557.5

    0.5

    0.011

    CR25-005a

    geschnitten

    195.5

    196.5

    1

    0.011

     

    und

    203

    208

    5

    0.018

     

    einschließlich

     

     

    1.5

    0.029

     

    und

    216.5

    225

    8.5

    0.027

     

    einschließlich

     

     

    2.5

    0.058

     

    einschließlich

     

     

    1.5

    0.075

     

    und

    237

    238.5

    1.5

    0.011

    CR25-009

    sich kreuzten

    396.5

    398

    1.5

    0.011

    CR25-010

    kreuzte

    377.5

    379.5

    2

    0.015

    CR25-013

    geschnitten

    371

    372.5

    1.5

    0.016

     

    geschnitten

    379

    380.5

    1.5

    0.012

    CR25-014

    geschnitten

    346

    355

    9

    0.028

     

    einschließlich

     

     

    7.5

    0.03

    CR25-015

    geschnitten

    367.5

    368.5

    1

    0.012

    CR25-019

    geschnitten

    242.5

    255

    12.5

    0.027

     

    einschließlich

     

     

    4.5

    0.041

     

    einschließlich

     

     

    2.5

    0.028

    CR25-022a

    geschnitten

    456

    459.5

    3.5

    0.017

     

    einschließlich

     

     

    1

    0.021

    CR25-023a

    geschnitten

    395.5

    397

    1.5

    0.011

    CR25-025a

    geschnitten

    205.5

    211

    5.5

    0.018

     

    einschließlich

     

     

    1

    0.027

     

    Tabelle 2. Details zu den Bohrlochkragen von Cyclone Rim 2025

     

    Bohrloch-ID

    UTM-Ostwert

    UTM-Nord

    Azimut

    Neigung

    Tiefe (ft)

     

     

     

    (Oberkante Bohrung)

    (Oberkante Bohrung)

     

    CR25-001

    719839

    4673113

    0

    -90

    1000

    CR25-002

    719247

    4673069

    0

    -90

    600

    CR25-003a

    718674

    4673014

    0

    -90

    500

    CR25-004

    718109

    4673018

    0

    -90

    760

    CR25-005a

    719840

    4673125

    0

    -90

    520

    CR25-006a

    719837

    4673093

    0

    -90

    520

    CR25-007a

    720926

    4676935

    0

    -90

    500

    CR25-008a

    720259

    4676679

    0

    -90

    500

    CR25-009

    719652

    4674387

    0

    -90

    900

    CR25-010

    719694

    4675429

    0

    -90

    940

    CR25-011

    719667

    4676447

    0

    -90

    800

    CR25-012

    719613

    4677753

    0

    -90

    700

    CR25-013

    720204

    4677258

    0

    -90

    460

    CR25-014

    720275

    4676696

    0

    -90

    800

    CR25-015

    720112

    4675484

    0

    -90

    860

    CR25-016

    720362

    4673880

    0

    -90

    900

    CR25-017

    721054

    4674655

    0

    -90

    700

    CR25-018

    720949

    4675796

    0

    -90

    800

    CR25-019

    720946

    4676941

    0

    -90

    800

    CR25-020

    721597

    4677830

    0

    -90

    700

    CR25-021a

    720180

    4677252

    0

    -90

    500

    CR25-022a

    722669

    4678583

    0

    -90

    500

    CR25-023a

    720226

    4677252

    0

    -90

    500

    CR25-024a

    721431

    4678256

    0

    -90

    700

    CR25-025a

    722594

    4678552

    0

    -90

    700

     

    Die hier gemeldeten Bohrlöcher stießen auf eine Uranmineralisierung mit einer Mächtigkeit von >1 ft bei oder über einem Cutoff-Gehalt von 0,01 % eU3 O8 . Alle Gehalte wurden anhand von Gammastrahlenmessungen berechnet, die von Hawkins CBM Logging aus Cody, Wyoming, einem sehr erfahrenen und kompetenten unabhängigen Auftragnehmer für geophysikalische Bohrlochmessungen, durchgeführt wurden. Die geophysikalische Sonde von Hawkins CBM Logging wurde zuletzt im Juni 2025 in den Testgruben des US-Energieministeriums in Casper, Wyoming, kalibriert. Die angegebenen Urangehalte wurden anhand von Gammastrahlungsmessungen berechnet und sind „äquivalente“ („e“) Gehalte von U3 O8 . Alle Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet und die geologischen Einheiten, in denen die Uranmineralisierung vorkommt, liegen flach, sodass die angegebenen Mächtigkeiten den tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen. Es wurden keine Korrekturen für radiometrisches Ungleichgewicht vorgenommen.

     

    Abbildung 1. Bohrlochstandorte im Zielgebiet Cyclone Rim 2025

     

     

    Cyclone-Projekt

     

    Das Projekt befindet sich in der physiografischen Provinz Wyoming Basin im südlichen Zentrum von Wyoming und innerhalb des Great Divide Basin (Abbildung 2). Die Uranmineralisierung kommt in der Battle Spring Formation aus dem Tertiär als Rollfronten in Sandstein vor. Die Mineralienbestände von PUR umfassen 1.161 nicht patentierte Bergbaukonzessionen und 9 staatliche Pachtverträge. Insgesamt umfasst das Projekt eine Fläche von etwa 26.180 Acres. Teile des Projektgebiets wurden seit den 1950er Jahren von verschiedenen Unternehmen exploriert.

     

    Wyoming ist seit 1995 führend in der Uranproduktion in den USA. Seit der Inbetriebnahme der ersten Uranminen im Jahr 1951 hat der Bundesstaat mehr als 238 Millionen Pfund Urankonzentrat gefördert. Wyoming verfügt über die größten bekannten wirtschaftlich nutzbaren Uranerzreserven in den USA, die sich im Powder River Basin, im Great Divide Basin, im Shirley Basin und in den Gas Hills (Wind River Basin) befinden.[i]

     

    Abbildung 2: Standort des Cyclone-Projekts, Great Divide Basin, Wyoming

     

     

    Erklärung einer qualifizierten Person

     

    Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dean T. Wilton, PG, CPG, MAIG, einem Berater von PUR, der eine „qualifizierte Person” (gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist, geprüft und genehmigt. Herr Wilton hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen zugrunde liegen.

     

    Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse stammen aus konventionellen Schlammrotationsbohrungen und kontinuierlich aufgezeichneten geophysikalischen Reaktionen (Gammastrahlung, Selbstpotenzial und Einzelpunktwiderstand) einer geophysikalischen Bohrlochsonde. Die mineralisierten Zonen liegen flach und die einzelnen Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet. Die in dieser Pressemitteilung genannten Mächtigkeiten sind tatsächliche Mächtigkeiten. Die gemeldeten Mineralisierungsgrade wurden anhand der Gammastrahlen-Protokolle nach einem Verfahren berechnet, das erstmals in den frühen 1960er Jahren entwickelt wurde und in der Uranindustrie Standard ist. Die geophysikalische Bohrlochmessung wurde von Hawkins CBM Logging aus Cody, Wyoming, durchgeführt, einem unabhängigen geophysikalischen Auftragnehmer, der über umfangreiche Erfahrung und Kompetenz in der Bereitstellung zuverlässiger und genauer Daten verfügt. Die Gammastrahlensonde und die Messgeräte wurden zuletzt im Juni 2025 in den Gammastrahlentestgruben des US-Energieministeriums in Casper, Wyoming, kalibriert.

     

    Weitere Informationen zum Cyclone-Projekt des Unternehmens finden Sie im „Technischen Bericht zum Cyclone-Uranprojekt, Great Divide Basin, Wyoming, USA, vom 30. Juni 2023, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR + unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

     

    Über Premier American Uranium Inc.

     

    Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die nationale Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der wichtigsten Uranvorkommen des Landes, wobei aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico und in den Great Divide und Powder River Basins in Wyoming durchgeführt werden.

     

    Mit der Unterstützung strategischer Partner wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das durch definierte Ressourcen und vorrangige Explorations- und Erschließungsziele gestützt wird. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungen, Betrieb und M&A mit Schwerpunkt Uran ist das Unternehmen gut positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des US-amerikanischen Uransektors zu spielen.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

     

    Premier American Uranium Inc.

    Colin Healey, CEO

    info@premierur.com

    Gebührenfrei: 1-833-223-4673

    Twitter: @PremierAUranium

    www.premierur.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu zukünftigen Explorationsaktivitäten und den erwarteten Ergebnissen dieser Aktivitäten, zu den Zukunftsaussichten für die Exploration, zu den Erwartungen hinsichtlich des Übergangs zu sauberer Energie in den USA sowie zu anderen Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, die erwartet werden, antizipiert werden oder in Zukunft eintreten könnten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „glaubt“ oder deren negative Konnotationen oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder deren negative Konnotationen.

     

    Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Geschäfts von PUR und der Branche und Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, der Preis für Uran, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, der Abschluss, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, die erwartete Mineralisierung den Erwartungen entspricht, sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen verfügbar sind und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig verfügbar sind. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen von PUR beruhen, vom Management zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen.

     

    Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, darunter unter anderem: begrenzte Betriebsgeschichte, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung, Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, Verzögerungen oder Nichtgewährung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, Änderungen der Mineralressourcen, keine bekannten Mineralreserven, Fragen des Eigentumsrechts und der Konsultation der Ureinwohner, Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern; mögliche Konjunkturabschwünge; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstungs , die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen und andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Jahresinformationsformular von PUR für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in den anderen Dokumenten von PUR aufgeführt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

     

    Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten oder durch diese impliziert sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder erneut zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

     

    [i] Zusammenfassung der Uranressourcen für 2023 (wyo.gov)


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Premier American Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,61 % und einem Kurs von 0,645EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Premier American Uranium meldet starke Endergebnisse seines Bohrprogramms 2025 im Cyclone-ISR-Projekt in Wyoming Toronto, 14. Januar 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, den Abschluss des Explorationsbohrprogramms 2025 im Zielgebiet Cyclone Rim des zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     