Inflation in den USA: Warum Familien kaum noch mithalten können

Die Lebensmittelkosten sind ein Bereich der Inflation, der für Familien hoch bleibt, denn die neuesten Daten deuten auf eine Verschärfung der Lage hin. Die Preise für Lebensmittel im Supermarkt und in Restaurants stiegen im Vergleich zum Vormonat jeweils um 0,7 Prozent. Lebensmittel für den Eigenbedarf verteuerten sich im Jahresvergleich um 2,4 Prozent, während die Restaurantpreise um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr stiegen.

Die am Dienstag der in den USA veröffentlichten Daten des Verbraucherpreisindex (Consumer Price Index) zeigen, dass die Lebenshaltungskosten für Amerikaner im Dezember leicht gestiegen sind. Der Verbraucherpreisindex legte im letzten Monat um 0,3 Prozent zu, wodurch die jährliche Inflationsrate bei 2,7 Prozent lag und damit deutlich über dem Zielwert der Federal Reserve von 2 Prozent.

Glenn Williams, CEO vo US-Finanzdienstleister Primerica, schrieb in einer E-Mail an MarketWatch: "Die Daten zeigen, dass die Preissteigerungen bei Gütern des täglichen Bedarfs die Ausgangsbasis für viele Familien neu definieren. Selbst wenn die Löhne rein rechnerisch mitgewachsen sind, ist das Gefühl, den Anschluss zu verlieren, zur Normalität geworden, und dieser anhaltende Druck belastet das Vertrauen in die Zukunft erheblich."

Anders als andere monatliche Ausgaben wie Konsumgüter oder Reisen, die nicht zum täglichen Überleben notwendig sind, lässt sich das Lebensmittelbudget einer Familie nicht so einfach kürzen. Die anhaltende Inflation bei diesen lebensnotwendigen Gütern setzt die Verbraucher unter Druck – insbesondere Familien mit mittlerem oder niedrigem Einkommen.

Williams ergänzte: "Selbst innerhalb der mittleren Einkommensklasse zeigen unsere Daten, dass die meisten Haushalte das Gefühl haben, ihr Einkommen reiche nicht mehr aus, insbesondere wenn sie einen höheren Anteil für lebensnotwendige Güter ausgeben. Der Financial Security Monitor von Primerica (FSM) zeigt, dass die meisten Befragten ihre Gefühle in Bezug auf Geld als "belastet" (60 Prozent) oder "entmutigt" (44 Prozent) beschreiben, wobei die Inflation der am häufigsten genannte Stressfaktor ist."

Nachfolgend sind einige Lebensmittel aufgeführt, deren Preise laut dem Verbraucherpreisindex vom Dezember in den letzten 12 Monaten gestiegen sind: Kaffee +19,8 Prozent, Rind- und Kalbfleisch +16,4 Prozent, Süßigkeiten und Kaugummi +10 Prozent, Tiefkühlfisch und Meeresfrüchte +8,6 Prozent, Salat: +7,3 Prozent, Bananen +5,9 Prozent, Alkoholfreie Getränke und Getränkezutaten +5,1 Prozent. Dabei sind steigende Lebensmittelpreise nur die jüngste finanzielle Belastung für viele Haushalte, da die Löhne in den letzten Jahren mit der Inflation und den gestiegenen Immobilienpreisen kaum Schritt halten konnten.

Zu den höheren Lebensmittelpreisen kommen auch die voraussichtlich stark steigenden Krankenversicherungskosten für viele Amerikaner hinzu, nachdem die Subventionen des Affordable Care Act am 31. Dezember ausgelaufen sind. Hinzu kommen die in diesem Winter bereits stark gestiegenen Heizkosten. All das belastet die Familienbudgets.

Williams erklärte: "Tatsächlich leben Familien mit mittlerem Einkommen seit fünf Jahren in einer Schuldenfalle. Diese Familien sind frustriert, weil sie aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten, des stagnierenden Lohnwachstums, ihrer mangelnden Sparmöglichkeiten und der zunehmenden Kreditkartenschulden nicht vorankommen.“

Als Primericas Financial Security Monitor 2020 erstmals veröffentlicht wurde, gaben rund 50 Prozent der Amerikaner mit mittlerem Einkommen an, dass ihr Einkommen nicht mit den Lebenshaltungskosten Schritt hielt. Heute liegt dieser Wert bei 69 Prozent – genauso hoch wie im Vorjahr. "Diese anhaltende Entwicklung trägt dazu bei, zu erklären, warum die Verbraucherstimmung trotz nachlassender Inflation weiterhin schwach ist", sagte Williams.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion