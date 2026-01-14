    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Interessenkonflikte? Grüne sehen offene Fragen bei Reiche

    Für Sie zusammengefasst
    • Treffen "Moving Mountains" in Seefeld, Tirol.
    • Katherina Reiche betont privaten Charakter ihres Besuchs.
    • Grüne fordern mehr Transparenz und klare Regeln.
    Interessenkonflikte? Grüne sehen offene Fragen bei Reiche
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Es war ein illustres Treffen: Unter dem Titel "Moving Mountains" versammelten sich nach Medienberichten im vergangenen Oktober Politiker und Wirtschaftsgrößen im österreichischen Seefeld in Tirol - darunter Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die dort ihrer Aussage zufolge privat war. Ein Organisator des Treffens: Ihr Lebensgefährte, der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der nun in der Privatwirtschaft tätig ist. Das Treffen werfe viele Frage auf, hieß es in einer Bundestags-Anfrage der Grünen - etwa zur "Abgrenzung von Privat- und Amtsrolle" und "möglichen Interessenkonflikten".

    Am Dienstag stand Reiche im Wirtschaftsausschuss des Bundestags Rede und Antwort. Der Grünen-Wirtschaftspolitiker Michael Kellner sieht danach weiter offene Fragen. Guttenberg habe die Veranstaltung mit organisiert. Reiche habe gesagt, sie sei dabei gewesen, um zu lernen und habe keinen aktiven Part gehabt. "Ich habe sie gefragt, was sie gelernt hat. Darauf ist die Antwort ausgeblieben." Reiche selbst wollte sich nach dem Ausschuss nicht äußern.

    Grüne fordern mehr Transparenz

    Kellner sagte, Reiche sei bei der Haltung geblieben, dass sie selbst feststelle, welche Termine privat und welche Termine dienstlich seien. "Ich finde, hier es braucht eine Änderung der Geschäftsordnung der Bundesregierung, dass festgelegt wird, was ist privat, was ist dienstlich." Im Zweifelsfall müsse darüber ein Gremium entscheiden. Kellner sagte außerdem, es sei erstaunlicherweise herausgekommen, dass die Ministerin für das Treffen in Tirol ihr Dienstfahrzeug mitsamt Fahrer in Anspruch genommen habe.

    Das Ministerium hatte das Vorgehen verteidigt: Reiche dürfe wie alle Mitglieder der Bundesregierung ihren Dienstwagen auch privat uneingeschränkt nutzen, hieß es in einer Antwort auf die Grünen-Anfrage. Der dadurch entstehende geldwerte Vorteil werde pauschal versteuert.

    Das Treffen in Tirol wurde laut eines "Spiegel"-Berichts mitorganisiert von Österreichs Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der ebenfalls dort anwesende griechische Verteidigungsminister Nikos Dendias habe seine Teilnahme offiziell als Diensttermin angekündigt. In einer Broschüre der Veranstaltung wurde Reiche laut "Spiegel" mit "Ihre Exzellenz Katherina Reiche" als "Bundesministerin für Wirtschaft und Energie" vorgestellt.

    "Fingerspitzengefühl"

    Der SPD-Abgeordnete Sebastian Roloff sagte, die Ministerin habe im Ausschuss den privaten Charakter ihres Besuchs in Tirol betont. Es seien keine Kosten für den Staat angefallen. Grundsätzlich sei es die Rechtslage, dass Reiche entscheide, was dienstlich und was privat sei, sagte er. "Aber auch da muss man natürlich Fingerspitzengefühl an den Tag legen, gerade weil man nicht immer privat ist, wenn man Mitglied der Bundesregierung ist, auch wenn eine Veranstaltung privaten Charakter hat."

    Förderung von Firma

    Im Ausschuss ging es auch um die Förderung einer Firma durch das Ministerium, an der Guttenberg über eine Investmentfirma beteiligt ist. Das Ministerium hatte dazu erklärt, Reiche sei mit dem Fall nicht befasst gewesen, sondern ein Projektträger. Guttenberg ließ über seinen Anwalt erklären, der vom Nachrichtenmagazin "Spiegel" vermittelte Eindruck, es habe einen Interessenkonflikt gegeben, entbehre jeglicher Grundlage./hoe/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Interessenkonflikte? Grüne sehen offene Fragen bei Reiche Es war ein illustres Treffen: Unter dem Titel "Moving Mountains" versammelten sich nach Medienberichten im vergangenen Oktober Politiker und Wirtschaftsgrößen im österreichischen Seefeld in Tirol - darunter Bundeswirtschaftsministerin Katherina …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     