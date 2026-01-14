Börsenstart USA - 14.01. - US Tech 100 schwach -1,19 %

Der Dow Jones steht bei 49.010,83 PKT und verliert bisher -0,37 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +1,74 %, Procter & Gamble +1,24 %, Sherwin-Williams +1,05 %, Verizon Communications +1,04 %, Johnson & Johnson +0,89 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,15 %, Amazon -1,76 %, Goldman Sachs Group -1,64 %, American Express -1,63 %, Boeing -1,54 %

Der US Tech 100 steht bei 25.432,27 PKT und verliert bisher -1,19 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +7,31 %, Cognizant Technology Solutions (A) +2,39 %, CoStar Group +1,94 %, The Kraft Heinz Company +1,88 %, Intel +1,86 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -7,50 %, Intuit -5,07 %, Arm Holdings -5,02 %, Shopify -4,85 %, Airbnb Registered (A) -3,69 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.912,72 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: The Mosaic +4,76 %, Lyondellbasell Industries +4,73 %, Dow +4,38 %, APA Corporation +4,13 %, CF Industries Holdings +4,00 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -7,50 %, Biogen -6,37 %, Intuit -5,07 %, Wells Fargo -4,95 %, Bank of America -4,20 %