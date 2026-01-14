Aktien New York
Weitere Verluste
- US-Aktienmärkte setzen Abwärtstrend fort.
- Technologiewerte führen die Verlierer an.
- US-Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten Technologiewerte die Verlierer an. Leicht belastend wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten.
Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 49.080 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,8 Prozent nachgegeben hatte. Der marktbreite S&P 500 fiel am Mittwoch um 0,6 Prozent auf 6.922 Zähler. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Nasdaq 100 1,0 Prozent auf 25.484 Punkte./edh/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
A3DC8Q – Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
Kursentwicklung (1 Jahr): –14,47 % [wallstreet-online.de]
Ausschüttungsrendite: Ø ~10,8 % (monatlich) [app.parqet.com], [divvydiary.com]
Ausschüttungen 2025: rund 1,44 € pro Anteil [app.parqet.com]
Gesamtrendite (1 Jahr) = Kursveränderung + Ausschüttungen ≈ –14,5 % + 10,8 % = –3,7 %
Kursentwicklung (1 Jahr): +23,6 % [finanzen.net]
Ausschüttungsrendite: ca. 4 %, verteilt auf quartalsweise Ausschüttungen (z. B. 0,19 €, 0,36 €, 0,90 €) [onvista.de], [tradingview.com]
Gesamtrendite (1 Jahr) ≈ 23,6 % + 4 % = ~27,6 %
euch auch allen alles Gute im neuen Jahr!
- Eine Holding GmbH sowie eine operative GmbH zu gründen
- Ich bin dann Geschäftsführer von der Holding GmbH und meine Holding wird dann Geschäftsführer von der operativen GmbH
was macht die operative GmbH?
- am einfachsten wäre Immobilien zu vermieten. Mit relativ wenig Eigenkapital bekommt man einen relativ großen Kredit und durch die Mieteinnahmen kommt auch schon relativ schnell einiges rüber.
- die Gewinne der operativen GmbH werden dann auf die Holding übertragen (man zahlt nur sehr wenig Steuer auf den Gewinn --> Mieteinnahmen)
- Die Einnahmen aus der operativen GmbH werden dann in der Holding GmbH angelegt und als Geschäftsführer kann man sich monatlich ein Gehalt auszahlen lassen bzw. die Holding kann mir als Gesellschafter einen großzügigen, günstigen Kredit geben.
clearasil: Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist