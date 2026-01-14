PNE senkt Ertragserwartung für 2025 – Jetzt Details entdecken!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE
    PNE AG korrigiert ihre Gewinnerwartung für 2025 deutlich nach unten – Wertberichtigungen in wichtigen Auslandsmärkten drücken das prognostizierte Konzern-EBITDA.

    Foto: PNE AG
    • PNE AG hat die Ertragserwartung für das Geschäftsjahr 2025 auf ein Konzern-EBITDA zwischen 45 Mio. und 60 Mio. Euro reduziert.
    • Zuvor ging der Vorstand von einem Konzern-EBITDA von 70 Mio. bis 110 Mio. Euro aus.
    • Die Anpassung der Prognose ist auf Wertberichtigungen in der Projektpipeline zurückzuführen, bedingt durch veränderte Marktbedingungen in Kanada, Spanien und Rumänien.
    • Bereinigt um die Wertberichtigungen würde das Konzern-EBITDA 2025 zwischen 70 Mio. und 80 Mio. Euro liegen, was innerhalb der ursprünglichen Guidance wäre.
    • Die Wertberichtigungen haben keine Auswirkungen auf die Liquidität der PNE AG.
    • Die endgültigen Geschäftszahlen für 2025 werden am 26. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei PNE ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von PNE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,5800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,90 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.996,83PKT (-0,95 %).


    PNE

    -3,88 %
    +0,78 %
    +0,58 %
    -13,19 %
    -12,46 %
    -50,59 %
    +20,09 %
    +419,74 %
    +244,23 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG





