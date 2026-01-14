    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Apple

    Kein KI-Training mit Nutzerdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple nutzt keine Nutzerdaten für KI-Training.
    • Creator Studio bündelt Software und neue KI-Funktionen.
    • Menschliche Kreativität soll durch KI ergänzt werden.
    Apple - Kein KI-Training mit Nutzerdaten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple hat zur Vorstellung seines neuen Abos für Kreativ-Software versichert, keine Nutzerdaten zum Anlernen Künstlicher Intelligenz einzusetzen. "In keinem Szenario kommt es jemals dazu, dass in Apple Creator Studio erstellte Inhalte fürs Training verwendet werden", sagte der für App-Produktmarketing zuständige Manager Brent Chiu-Watson. Apple greift etwa für die Erzeugung von KI-Bildern in der Präsentationssoftware Keynote auf Modelle des ChatGPT-Entwicklers OpenAI zurück. Die Privatsphäre der Nutzer bleibt dabei laut Apple geschützt.

    Apple bündelte im Creator-Studio-Abo unter anderem seine Software für Videoschnitt und Bildbearbeitung sowie neue KI-Funktionen für Büro-Apps. Mit dem Angebot greift der Konzern in dem Geschäft unter anderem den Platzhirsch Adobe an. Nutzer haben dabei nicht die Möglichkeit, auszuwählen, welche KI-Modelle im Hintergrund für einzelne Aufgaben eingesetzt werden. Apple habe die aus Sicht des Konzerns besten Modelle für jeweilige Aufgaben ausgewählt, sagte Chiu-Watson.

    Beim Einsatz von KI halte sich Apple an den Grundsatz, dass man menschliche Kreativität ergänzen wolle, betonte der für Produktmarketing zuständige Bob Borchers. "Wir wollen ihre Fähigkeiten erweitern, aber nicht ersetzen." Auch sei Apple überzeugt, dass von Nutzern erstellte Dinge ihr Eigentum bleiben und nur sie die Kontrolle darüber haben, wo und wann sie geteilt werden./so/DP/jha

     

    Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 264,0 auf Tradegate (14. Januar 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adobe Aktie um -9,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 109,25 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Adobe Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 520,00US-Dollar was eine Bandbreite von +43,68 %/+99,23 % bedeutet.




    Apple Kein KI-Training mit Nutzerdaten
