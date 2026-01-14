    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Börse, Baby

    USA drücken Renditen bei Anleihen – kann das gutgehen?

    Der US-Anleihemarkt ist längst mehr als ein nüchterner Finanzierungskanal für Washington. Er ist ein politisches Machtinstrument – und eines mit kurzer Zündschnur.

    Renditeschocks, ein schwächelnder Dollar und ein abrutschender Aktienmarkt: So noch das Bild im April letzten Jahres, als US-Präsident Donalsd Trump die Zölle ankündigte. Eines der Ergebnisse: Die Renditen der US-Staatsanleihen rauschten in die Höhe. 

    Das ist eines der unerwünschten Ereignisse, denn steigende Renditen verteuern den Schuldendienst des Staates und erhöhen mittelfristig das Risiko einer steigenden Schuldenquote.

    Mittlerweile sind die Renditen der US-Bonds wieder im Griff, mit dem gezielten Einsatz staatlicher und regulatorischer Hebel.

    Dazu gehören Rückkaufprogramme für Staatsanleihen, die systematische Verlagerung der Finanzierung auf kurzfristige Treasury Bills statt langlaufender Bonds sowie eine enge Abstimmung mit Großinvestoren über Emissionspläne – bis hinein in Personalfragen rund um die Federal Reserve.

    Die Botschaft dahinter ist unmissverständlich: Steigende Renditen, vor allem bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen, sollen um nahezu jeden Preis verhindert werden. Aber ist dies ein probates Mittel, steckt dahinter nicht ein viel größeres Risiko? 

    Ingo Kolf (links) und Krischan Orth analysieren die Lage am Bond-Markt

    Genau das ist Thema unserer neuesten Podcast-Folge. Ingo Kolf und Krischan Orth analysieren die derzeitige Situation am Bond-Markt, die weitreichende Folgen für die globale Weltwirtschaft haben könnte.

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Deezer

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

