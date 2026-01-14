Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Bayer
Tagesperformance: +6,53 %
Tagesperformance: +6,53 %
Platz 1
Performance 1M: +13,99 %
Performance 1M: +13,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 4,7% zugelegt, was teils auf Spekulationen über positive Supreme-Court-Entscheidungen zurückzuführen ist. Während einige Anleger einen fairen Kurs um 30 € sehen, argumentieren andere für 55-60 €, wenn rechtliche Unsicherheiten beseitigt sind. Insgesamt herrscht eine volatile Stimmung, die stark von zukünftigen rechtlichen Entwicklungen abhängt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -5,88 %
Tagesperformance: -5,88 %
Platz 2
Performance 1M: -7,38 %
Performance 1M: -7,38 %
Zalando
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 3
Performance 1M: +11,97 %
Performance 1M: +11,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten zeigen sich optimistisch, insbesondere nach der Hochstufung durch Barclays mit einem Kursziel von 35 Euro, und betonen die Vorteile durch Künstliche Intelligenz. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Schließung von Logistikzentren und den damit verbundenen Kündigungen, was das Image des Unternehmens belasten könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.
Vonovia
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 4
Performance 1M: +1,68 %
Performance 1M: +1,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Vonovia im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 2,93 % auf 24,520 EUR, was als unverständlich empfunden wird. Einige sehen Trading-Chancen, während andere skeptisch sind und auf die stagnierenden Transaktionsumsätze im Immobilienmarkt hinweisen. Die Meinungen zur zukünftigen Entwicklung sind geteilt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.
RWE
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 5
Performance 1M: +13,71 %
Performance 1M: +13,71 %
Brenntag
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 6
Performance 1M: +2,75 %
Performance 1M: +2,75 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 45,88%
|PUT: 54,12%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -8,24 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte