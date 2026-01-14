Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ATOSS Software
Tagesperformance: -7,38 %
Platz 1
Performance 1M: -2,26 %
IONOS Group
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 2
Performance 1M: +5,36 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 3
Performance 1M: +10,26 %
AIXTRON
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 4
Performance 1M: +12,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Jefferies setzt das Kursziel auf 18,20€, während die Bank of America Aixtron als Top-Pick für 2026 sieht. Positive Auftragsprognosen für 2025/2026 und das Kaufverhalten von Goldman Sachs deuten auf optimistische Erwartungen hin. Insgesamt überwiegt der Optimismus, trotz der vorsichtigen Einschätzungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 5
Performance 1M: +6,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie schwankt zwischen 5,50 € und 6,50 € und hat in den letzten 14 Tagen -25% verloren. Während einige Anleger die Bewertung als günstig (EV/Ebitda 5,0) erachten und auf eine Erholung hoffen, äußern andere Skepsis und befürchten eine stagnierende Entwicklung vor den Quartalszahlen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 6
Performance 1M: +6,31 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 7
Performance 1M: +0,30 %
Nemetschek
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 8
Performance 1M: -6,12 %
Evotec
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 9
Performance 1M: +23,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer Kurssteigerung von 30% in den letzten 14 Tagen gibt es sowohl Optimismus über neue Investoren und positive Nachrichten als auch Bedenken über Gewinnmitnahmen und mögliche Rücksetzer. Die Unterstützung bei 6,30 Euro und der Widerstand bei 7,00 Euro sind zentrale Themen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 10
Performance 1M: +14,00 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 11
Performance 1M: -10,78 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 12
Performance 1M: +3,96 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 13
Performance 1M: +8,87 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 14
Performance 1M: +16,31 %
