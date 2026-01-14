Ergebnis 2025 unter Erwartungen wegen Abschreibungen

Die im SDax notierte Aktie verlor nach diesen Nachrichten mehr als 5 Prozent./nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie

Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 10,18 auf Tradegate (14. Januar 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um -9,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.

Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 763,30 Mio..

PNE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +61,13 %/+131,62 % bedeutet.