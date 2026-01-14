    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    Ergebnis 2025 unter Erwartungen wegen Abschreibungen

    • PNE muss Wertberichtigungen in Projektpipeline vornehmen.
    • Ebitda 2025 wird nur 45-60 Millionen Euro betragen.
    • Aktie fiel um über 5 Prozent nach der Meldung.
    CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windparkbetreiber PNE muss Wertberichtigungen in seiner Projektpipeline vornehmen und bleibt daher 2025 hinter seinen Ergebniserwartungen zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2025 vorläufigen Zahlen zufolge bei 45 bis 60 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Cuxhaven mit. Bislang hat PNE 70 bis 110 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Bereinigt würde das Ebitda bei 70 bis 80 Millionen Euro liegen.

    Abschreibungsbedarf hat PNE den Angaben zufolge vor allem in Kanada, Spanien und Rumänien. Der Konzern begründete dies mit "wesentlich veränderten Marktbedingungen". Die Wertberichtigungen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität. PNE sieht mit dieser Maßnahme "alle erkennbaren" Risiken für die Bewertung der Projektpipeline berücksichtigt. Die endgültigen Zahlen für 2025 will der Windparkbetreiber am 26. März veröffentlichen.

    Die im SDax notierte Aktie verlor nach diesen Nachrichten mehr als 5 Prozent./nas/jha/

    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG

     

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 10,18 auf Tradegate (14. Januar 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um -9,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 763,30 Mio..

    PNE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +61,13 %/+131,62 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
