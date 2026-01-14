Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 14.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: +6,43 %
Platz 1
Performance 1M: +13,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Während einige Anleger den Kursanstieg als spekulativ betrachten und fundamentale Daten bei 30 € sehen, gibt es auch optimistische Stimmen, die auf ein Potenzial von 55-60 € setzen, wenn rechtliche Unsicherheiten gelöst werden. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von 4,7%, was zu einer unsicheren, aber interessanten Marktlage führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
SAFRAN
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 2
Performance 1M: +9,87 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 3
Performance 1M: -0,77 %
DANONE
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 4
Performance 1M: -1,38 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 5
Performance 1M: +7,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 1,98 % nachgegeben. Anleger diskutieren Verkaufsentscheidungen und sehen Rückschläge teils als Kaufgelegenheit. Zudem wird GE Vernova als wesentlicher Einflussfaktor auf die Kursentwicklung von Siemens Energy genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
