ROUNDUP/Aktien New York
Weitere Verluste - Bankenwerte nach Zahlen unter Druck
- US-Aktienmärkte setzen Abwärtstrend fort, Tech schwach
- Bankenberichte enttäuschen, Aktienkurse fallen stark
- Honeywell-Aktien steigen, Rivian verliert stark an Wert
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten Technologiewerte die Verlierer an. Ebenfalls in schwacher Verfassung zeigten sich einige Bankenaktien nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen. Leicht belastend auf die Börsen wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November etwas mehr als prognostiziert.
Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 49.051 Punkte, nachdem er tags zuvor bereits nachgegeben hatte. Der marktbreite S&P 500 fiel am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 6.907 Zähler. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Nasdaq 100 1,2 Prozent auf 25.427 Punkte.
In die Saison der Quartalsbilanzen großer US-Banken kommt Schwung. So legten die Bank of America , die Citigroup und Wells Fargo ihre Geschäftsberichte vor. Bei der Bank of America übertrafen der wichtige Zinsüberschuss und das Ergebnis die Erwartungen. Dies wurde aber von der Besorgnis über den Kostenausblick des Geldhauses überlagert. Der Kurs fiel um 4,3 Prozent.
Wells Fargo blieb dagegen beim Zinsüberschuss hinter der Konsensschätzung zurück. Die Aktie büßte 5,2 Prozent ein. Die Citigroup verzeichnete im vierten Quartal einen deutlichen Anstieg der Finanzberatungsgebühren, rechnet für 2026 aber mit höheren Ausgaben. Die Citigroup-Titel fielen um 2,6 Prozent.
Gegen den allgemeinen Markttrend legten die Titel des Mischkonzerns Honeywell um 0,7 Prozent zu. Das Quantencomputer-Unternehmen Quantinuum, das mehrheitlich im Besitz von Honeywell ist, plant in Kürze den Gang an die Börse. Im September hatte Honeywell bekanntgegeben, neues Kapital für Quantinuum beschafft zu haben, wodurch das Unternehmen eine sogenannte Post-Money-Bewertung von fast 11 Milliarden US-Dollar erhalten habe.
Die Papiere des E-Fahrzeugherstellers Rivian verbilligten sich um 7,7 Prozent. Die Großbank UBS stufte die Aktien von "Neutral" auf "Sell" ab und begründete dies mit einem nicht mehr attraktiven Verhältnis von Anlagechancen zu -risiken./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Honeywell International Aktie
Die Honeywell International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 181,9 auf Tradegate (14. Januar 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Honeywell International Aktie um +5,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Honeywell International bezifferte sich zuletzt auf 115,57 Mrd..
Honeywell International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
A3DC8Q – Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
Kursentwicklung (1 Jahr): –14,47 % [wallstreet-online.de]
Ausschüttungsrendite: Ø ~10,8 % (monatlich) [app.parqet.com], [divvydiary.com]
Ausschüttungen 2025: rund 1,44 € pro Anteil [app.parqet.com]
Gesamtrendite (1 Jahr) = Kursveränderung + Ausschüttungen ≈ –14,5 % + 10,8 % = –3,7 %
Kursentwicklung (1 Jahr): +23,6 % [finanzen.net]
Ausschüttungsrendite: ca. 4 %, verteilt auf quartalsweise Ausschüttungen (z. B. 0,19 €, 0,36 €, 0,90 €) [onvista.de], [tradingview.com]
Gesamtrendite (1 Jahr) ≈ 23,6 % + 4 % = ~27,6 %
euch auch allen alles Gute im neuen Jahr!
- Eine Holding GmbH sowie eine operative GmbH zu gründen
- Ich bin dann Geschäftsführer von der Holding GmbH und meine Holding wird dann Geschäftsführer von der operativen GmbH
was macht die operative GmbH?
- am einfachsten wäre Immobilien zu vermieten. Mit relativ wenig Eigenkapital bekommt man einen relativ großen Kredit und durch die Mieteinnahmen kommt auch schon relativ schnell einiges rüber.
- die Gewinne der operativen GmbH werden dann auf die Holding übertragen (man zahlt nur sehr wenig Steuer auf den Gewinn --> Mieteinnahmen)
- Die Einnahmen aus der operativen GmbH werden dann in der Holding GmbH angelegt und als Geschäftsführer kann man sich monatlich ein Gehalt auszahlen lassen bzw. die Holding kann mir als Gesellschafter einen großzügigen, günstigen Kredit geben.
clearasil: Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist