Datavault AI gibt bekannt, dass es eine patentierte KI-Bewertungstechnologie entwickelt hat, die weltweit im Rahmen einer Pilotphase mit Fintech.TV eingeführt wird

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 14. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (Nasdaq:DVLT), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Monetarisierung, Authentifizierung und digitale Interaktion, gab heute die transformative Integration seines patentierten Systems zur Erkennung, Identifizierung und Bewertung von Inhalten (US-Patentveröffentlichung 2019/0082224 A1) in Fintech.TV bekannt, der führenden On-Demand-Plattform für Fintech- und KI-Nachrichten. Diese Zusammenarbeit nutzt die proprietären Innovationen von Datavault AI, um das Engagement der Zuschauer zu steigern und faire, ausgewogene Medien zu fördern. Dies geschieht durch eine revolutionäre Hochleistungsberechnung, einen Echtzeit-Bias-Meter und ein interaktives Umfrage-Tool, das über die patentierte Inaudible Tone-Technologie von Datavault AI, bekannt als ADIO, aktiviert wird.

Vince Molinari, CEO von Fintech.TV, erklärte: „Fintech.TV ist bekannt dafür, dass es sich mit modernsten Technologien an der Schnittstelle zwischen Finanzen, Medien und Daten befasst. Während wir uns auf den Start unseres 24/7-Livestreams vorbereiten, freuen wir uns darauf, die Tools von Datavault AI im Rahmen gezielter Programme zu testen, um ihre potenziellen Auswirkungen auf Zuschauerverständnis, die Beteiligung und eine ausgewogene Berichterstattung zu bewerten.“ Er fuhr fort: „Während wir den Quantensprung zu Web 3.0 vollziehen und die Integration von KI Geschäftsmodelle neu definiert, versetzt die Partnerschaft mit Datavault beide Unternehmen in eine Führungsposition bei der Monetarisierung und Schaffung neuer Einnahmequellen in den Bereichen Medien und Unterhaltung. Durch die Integration dieser patentierten Technologien adressieren wir gemeinsam den globalen Fintech-Markt, der 2024–2025 ein Volumen von etwa 340–395 Milliarden $ hatte und laut Prognosen von Forbes Business bis Anfang der 2030er-Jahre ein Volumen von über 1 Billion $ erreichen wird. Unsere gemeinsamen Lösungen werden hier bei Fintech.TV perfektioniert und dann von Datavault AI auf den breiteren Markt gebracht. Diese neuen Systeme bieten Monetarisierungsmöglichkeiten, die weitgehend automatisiert, margenstark und innovativ sind. Die Technologie von Datavault AI hat eine beeindruckende Reichweite.“