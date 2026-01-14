    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bahn entschuldigt sich für Panne bei Entschädigungen

    • Panne bei Rückerstattungen nach Wintersturm "Elli".
    • Technischer Fehler führte zu falscher Bearbeitung.
    • Bahn entschuldigt sich und bearbeitet Anträge erneut.
    Bahn entschuldigt sich für Panne bei Entschädigungen
    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Wintersturm "Elli" ist es bei der Deutschen Bahn zu einer Panne bei der Bearbeitung von Rückerstattungen gekommen. "Aufgrund eines technischen Fehlers wurden Einreichungen nicht korrekt bearbeitet", teilt die Bahn bei Anruf ihrer Hotline für Fahrgastrechte mit. "Wir werden diese erneut bearbeiten und sie wie gewohnt per Mail oder per Post informieren." Für den Fehler bitte der Konzern um Entschuldigung.

    So verwehrte die Bahn etwa für eine geplante ICE-Fahrt von Berlin nach Braunschweig am vergangenen Freitag eine Entschädigung mit der Begründung, der Zug sei lediglich um eine Minute verspätet gewesen. Tatsächlich fiel die Verbindung aber aus. Dem Fahrgast hätte folglich eine Rückerstattung des Kaufpreises zugestanden.

    Wegen des Wintersturms "Elli" war es vergangene Woche zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr gekommen. Im Norden Deutschlands wurde der Fernverkehr zwischenzeitlich eingestellt./jcf/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
