    Irans Außenminister

    Israel will USA in Krieg ziehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran wirft Israel vor, USA in Krieg ziehen zu wollen.
    • Israel spricht offen über Kriegsanreize für USA.
    • Außenminister fordert Trump zum Handeln auf.
    Irans Außenminister - Israel will USA in Krieg ziehen
    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenminister hat Israel vorgeworfen, die USA in einen Krieg hineinziehen zu wollen. "Israel hat schon immer versucht, die USA dazu zu bewegen, für sie Kriege zu führen. Aber bemerkenswerterweise sprechen sie diesmal offen darüber, was sonst verschwiegen wird", schrieb Abbas Araghtschi auf der Plattform X in Reaktion auf einen Beitrag eines israelischen Journalisten, der über eine angebliche ausländische Bewaffnung der Demonstranten im Iran berichtet hatte. "Präsident Trump sollte nun genau wissen, wo er ansetzen muss, um die Tötungen zu beenden", schrieb der Minister weiter.

    Der israelische Sender Channel 14, der dem rechtsnationalen Lager zugerechnet wird, berichtete am Dienstag über eine angebliche Bewaffnung der Demonstranten im Iran durch "ausländische Elemente". Nähere Details nannte der Bericht nicht./arb/DP/nas





