Der Industrierohstoff Nummer Eins Kupfer könnte in den kommenden Jahren noch stärker in den Fokus rücken. Nach einer aktuellen Analyse der Beratunggsgesellschaft S&P Global wird die globale Kupfernachfrage bis 2040 nämlich deutlich anziehen – getrieben nicht nur von klassischen Abnehmern wie Bauwirtschaft und Elektrotechnik, sondern zunehmend auch von Künstlicher Intelligenz, Robotik und dem Verteidigungssektor. Gleichzeitig warnt der Bericht vor einer erheblichen Versorgungslücke, falls Recycling und Bergbau nicht deutlich schneller ausgebaut werden.

S&P Global beziffert den erwarteten Bedarf 2040 auf rund 42 Millionen Tonnen pro Jahr. Zum Vergleich: Für 2025 setzt die Studie etwa 28 Millionen Tonnen an. Damit entspräche der Anstieg einer Größenordnung von rund 50% innerhalb von 15 Jahren. Ohne zusätzliche Quellen auf der Angebotsseite könnte laut den Analysten knapp ein Viertel dieser Nachfrage unbefriedigt bleiben – das wären mehr als 10 Millionen Tonnen Kupfer pro Jahr.

Jetzt mehr erfahren:

Kupferbedarf explodiert bis 2040 – droht eine 10-Mio.-Tonnen-Lücke?

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.