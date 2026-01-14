RHÖN-KLINIKUM erhöht EBITDA-Prognose für 2025 – Was steckt dahinter?
RHÖN-KLINIKUM passt seine EBITDA-Prognose für 2025 an: Unerwartete Entwicklungen und verzögert wirksame Kosteneffekte führen zu einer Korrektur der Erwartungen.
Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
- Das prognostizierte EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich zwischen 100 Mio. EUR und 105 Mio. EUR liegen, statt der vorherigen Schätzung von 110 Mio. EUR bis 125 Mio. EUR.
- Die Anpassung der Prognose basiert auf nicht vorhergesehenen Geschäftsentwicklungen und vorläufigen, ungeprüften Zahlen.
- Die erwarteten Effekte aus Refinanzierung, gestiegenen Personal- und Materialkosten sowie geplanten Einigungen mit Krankenkassen entfalten nur verzögert ihre Wirkung.
- Das Unternehmen hält an den sonstigen Leistungsindikatoren der ursprünglichen Prognose für 2025 fest.
- Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2025 ist für den 26. März 2026 geplant.
- RHÖN-KLINIKUM ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland mit mehreren Standorten und behandelt jährlich rund 913.000 Patienten.
Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,78 % im
Minus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,400EUR das entspricht einem Plus von +1,22 % seit der Veröffentlichung.
-1,59 %
-4,72 %
-5,47 %
+6,84 %
-16,67 %
-14,38 %
-22,55 %
-52,10 %
+14.318,60 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte