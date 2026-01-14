    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRhoen-Klinikum AktievorwärtsNachrichten zu Rhoen-Klinikum
    RHÖN-KLINIKUM erhöht EBITDA-Prognose für 2025 – Was steckt dahinter?

    RHÖN-KLINIKUM passt seine EBITDA-Prognose für 2025 an: Unerwartete Entwicklungen und verzögert wirksame Kosteneffekte führen zu einer Korrektur der Erwartungen.

    Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
    • Das prognostizierte EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich zwischen 100 Mio. EUR und 105 Mio. EUR liegen, statt der vorherigen Schätzung von 110 Mio. EUR bis 125 Mio. EUR.
    • Die Anpassung der Prognose basiert auf nicht vorhergesehenen Geschäftsentwicklungen und vorläufigen, ungeprüften Zahlen.
    • Die erwarteten Effekte aus Refinanzierung, gestiegenen Personal- und Materialkosten sowie geplanten Einigungen mit Krankenkassen entfalten nur verzögert ihre Wirkung.
    • Das Unternehmen hält an den sonstigen Leistungsindikatoren der ursprünglichen Prognose für 2025 fest.
    • Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2025 ist für den 26. März 2026 geplant.
    • RHÖN-KLINIKUM ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland mit mehreren Standorten und behandelt jährlich rund 913.000 Patienten.

    Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,78 % im Minus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,400EUR das entspricht einem Plus von +1,22 % seit der Veröffentlichung.


    ISIN:DE0007042301WKN:704230





