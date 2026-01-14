    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie mit Kurssprung +6,55 % - 14.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher um +6,55 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Mit einer Performance von +6,55 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +7,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 158,20, mit einem Plus von +6,55 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Obwohl sich die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -42,55 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +13,10 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,59 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,58 % geändert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,10 %
    1 Monat +8,55 %
    3 Monate -42,55 %
    1 Jahr -53,33 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngsten Bitcoin-Käufe von Microstrategy und deren Auswirkungen auf die Kursentwicklung. Die Investitionen werden kritisch betrachtet, insbesondere im Hinblick auf die Bewertung von Bitcoin und die Vergleichbarkeit mit früheren Finanzblasen. Viele Teilnehmer äußern Bedenken, dass Bitcoin als Anlageform riskant ist und bevorzugen Sachwerte wie Aktien oder Gold zur Inflationsabsicherung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 270 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,44 Mrd.EUR € wert.

    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +7,23 %
    +13,19 %
    +8,20 %
    -42,70 %
    -53,40 %
    +609,77 %
    +254,88 %
    +490,19 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie mit Kurssprung +6,55 % - 14.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher um +6,55 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.
