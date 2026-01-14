Eurokurs steigt leicht im Handel mit dem US-Dollar

Moinsens Leute,





also ihr könnt mich Teeren und Federn, aber ich habe heute mal zusammen mit chat gpt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen lassen, welche Unterbewertung wir bei den Minern eigentlich haben. Ich halte mich jetzt kurz. Es kann ja jeder selber nochmal recherchieren, auf versch. Quellen.





Ich nehme hier den Gold Bugs Index als Referenz. Klar gibt es Aktien die bereits super gelaufen sind und welche die noch nachhinken, aber der Bugs sollte zumindes einen guten Durchschnitt abbilden. Gleiches lässt sich sicher auf den GDXJ anwenden und übertragen. Die sind ja ähnlich gelaufen die letzten 12 Monate.





Das Ergebnis:





Eine wirklich faire und weder über noch unterbewertete Zielmarke wird beim Gold Bugs Index bei rund 1750 Punkten angegeben, wenn Gold sich bei rund 4500 Dollar hält. 📢😍💲💰 Holla die Waldfee!!!





Die Unterbewertung ist wirklich historisch!





Da war ich platt. Es kann dann ab hier noch eine Übertreibung wie es sie fast immer in Bullenmärkten gibt eine Bewertung bis 2250 erreicht werden.





Fakt ist jedenfalls und es wurden hier wirklich saubere Vergleiche zu den letzten Bullenmärkten gezogen, ist, das wir bei rund 770 bis 900 Punkten gnadenlos unterbewertet sind! Wenn Gold sich bei 5000 Dollar einpendelt, sieht das Ganze nochmal anders aus.





Das Große Kapital der Instis wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen bis vllt. 2 Monaten immer mehr in den Sektor drängen. Bis der Korken knallt.





Ich gebe hier jedenfalls kein Stück her! Bin rand voll mit Miners.





Hoffe nur das die Rücksetzter wenn sie denn kommen nicht so krass werden!





Also Leute, bleibt hart und entschlossen bei den Minern und lasst euch nicht rausdrängen. Die Party beginnt erst in paar Wochen!!!





Grüße Miningminer.







