Eurokurs steigt leicht im Handel mit dem US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gestiegen. Im Tagesverlauf hielten sich die Kursbewegungen aber in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1660 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1651 (Dienstag: 1,1654) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8582 (0,8580) Euro.
"Das Datenhighlight der Woche, die US-Inflationszahlen, war letztendlich unspektakulärer als gedacht", erklärte Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank mit Blick auf die am Vortag veröffentlichten Preisdaten. "Vermutlich dürften die Probleme bei der Datenerhebung im Rahmen des Shutdowns noch eine Weile eine exakte Analyse erschweren. Dennoch lässt sich wohl so langsam feststellen, dass die Inflation trotz der Zölle nicht ganz so hoch ausfällt wie gedacht."
Am Nachmittag konnten weitere Konjunkturdaten aus den USA dem Handel keine neue Richtung geben. Im November hatten sich die Umsätze im US-Einzelhandel etwas besser als erwartet entwickelt. Zudem war bekannt geworden, dass sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im November überraschend deutlich verstärkt hat. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 3,0 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet.
Nach Einschätzung des Analysten Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen dürften die neuen US-Daten die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen gebremst haben. Allerdings seien die Spekulationen "mit Blick auf die ersten Monate des Jahres ohnehin nicht besonders ausgeprägt", sagte der Experte.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8668 (0,8660) britische Pfund, 184,82 (185,12) japanische Yen und 0,9333 (0,9311) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.618 Dollar. Das waren etwa 32 Dollar mehr als am Vortag./jkr/jha/
