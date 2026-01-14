    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    EU-Prüfer bemängeln Lücken bei Olivenöl-Kontrollen

    Für Sie zusammengefasst
    • EU prüft Olivenöl-Qualität unzureichend, kritisiert Prüfer.
    • Griechenland kontrolliert nur heimisches Olivenöl, nicht Exporte.
    • Rechnungshof fordert klare Regeln und mehr Verantwortung.
    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Olivenöl wird in der EU einem Bericht zufolge nicht genug auf seine Qualität geprüft. "Die EU verfügt zwar über strenge Vorschriften, doch werden die nicht immer vollständig umgesetzt", kritisierte die zuständige EU-Prüferin Joëlle Elvinger vom Europäischen Rechnungshof.

    Die griechischen Behörden überprüften die Vorschriften etwa nur bei Olivenöl, das in Griechenland hergestellt und für den griechischen Markt bestimmt sei - also nicht etwa bei Exporten. Verbesserungen seien unerlässlich, um nicht nur die Verbraucher, sondern auch den Ruf des europäischen Olivenöls zu schützen, forderte Elvinger demnach.

    EU führender Olivenöl-Produzent - fast alles aus drei Ländern

    Die Prüfer hätten festgestellt, dass wie im Beispiel von Griechenland auch in anderen Teilen des europäischen Marktes manchmal nicht kontrolliert würde, ohne dass dafür klare Begründungen vorlägen. Dies führt laut Rechnungshof zu Lücken im System, die sich auf die Qualität und letztlich auf das Vertrauen der Verbraucher auswirken könnten.

    Daneben kritisieren die Prüfer, dass EU-Staaten manche Gesetze unterschiedlich auslegten oder nicht richtig anwendeten. Die entsprechenden Regeln - etwa bei der Mischung von Ölen aus unterschiedlichen Ernten - seien nicht klar genug. Geht es hingegen um die Rückstände von Pestiziden, ist die EU demnach gut aufgestellt. Hier gebe es kaum Verstöße gegen die strengen Auflagen.

    EU-Kommission will Änderungsvorschläge umsetzen

    Der Rechnungshof fordert in seinem Bericht von der Europäischen Kommission, Regeln klarzustellen und die Mitgliedstaaten mehr in die Pflicht zu nehmen. Die EU-Kommission stellte bereits in Aussicht, mit Experten zu beraten und von den EU-Staaten weitere Informationen zu verlangen.

    Laut Rechnungshof ist die EU mit 61 Prozent globalem Marktanteil der weltweit führende Produzent von Olivenöl. Für ihren Bericht schauten sich die EU-Prüfer die Kontrollen in vier Ländern genauer an: Zum einen Griechenland, Italien und Spanien, wo gut 90 Prozent des Olivenöls aus der EU hergestellt wird. Zum anderen Belgien - das Land ist demnach wohl wegen seiner Häfen der größte Exporteur der Union./tre/DP/nas






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

