    Termine am 15. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Unternehmenszahlen am 15. Januar 2026
    • Zinsentscheid und Wirtschaftsberichte weltweit erwartet
    • EuGH-Urteil zu Flugstreichungen und Tarifverhandlungen
    TAGESVORSCHAU - Termine am 15. Januar 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. Januar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz
    07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz
    07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen
    10:00 GBR: Next, Hauptversammlung
    12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen
    13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen
    18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung

    USA: First Horizon, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25
    02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 DEU: Großhandelspreise 12/25
    08:00 GBR: BIP 11/25
    08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    09:55 DEU: BIP 2025 (10.00 Pk)
    10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25
    11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25
    11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25
    12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25
    14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: EuGH urteilt zur Erstattung von Provision bei Flugstreichung

    10:00 DEU: Game-Verband und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) stellen Studie zur deutschen Computerspiele-Branche vor

    10:30 DEU: Beginn der regionalen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie Hessen

    11:00 DEU: Online-Pk zu Status des Windenergieausbaus an Land - Gesamtjahr 2025. Gemeinsame Pk von der Fachagentur Wind und Solar, dem Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems °

