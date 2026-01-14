Dax beendet beeindruckende Rekordjagd

Der deutsche Leitindex sank um 0,53 Prozent auf 25.286,24 Zähler. Tags zuvor hatte er knapp über 25.500 Zählern eine weitere Höchstmarke erreicht. Der MDax , der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gab um 1,44 Prozent auf 31.774,24 Punkte deutlicher nach.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach sieben Handelstagen mit Rekorden in Folge hat der Dax am Mittwoch die Rally zunächst eingestellt. Etwas auf die Stimmung drückten Konjunkturdaten aus den USA, die Beobachtern zufolge eher gegen Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed sprechen. Alles in allem dürfte es aber vor allem der zuletzt starke Lauf der Kurse nach oben gewesen sein, der für eine Pause sprach.

"Hinter den Rekorden wächst die Vorsicht", schrieben die Analysten von Index-Radar. Doch auch wenn es in den USA am Vortag zu einem "leisen Rückzug" am Aktienmarkt gekommen sei, könne von einer Kapitalflucht keine Rede sein. Allerdings werde am Markt inzwischen wohl zunehmend mit stärkeren Börsenschwankungen gerechnet.

Anleger strichen am Mittwoch bei solchen Dax-Aktien Kursgewinne ein, die seit Jahresbeginn überdurchschnittlich gestiegen sind. Dazu zählten Infineon , Airbus , MTU Aero Engines und Siemens Energy .

Größter Verlierer im Dax waren Fresenius Medical Care (FMC) mit minus 6 Prozent. Analyst David Adlington von JPMorgan verwies in einer Studie zu dem Dialysespezialisten auf die Grippesaison in den USA. Diese habe bereits im Dezember und damit früher als erwartet begonnen. In der Folge seien mehr Behandlungen versäumt worden.

Bayer setzten sich an die Spitze des Dax mit einem Aufschlag von 7 Prozent. Sie erreichten den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern untermauerte die Wachstumsambitionen im Pharmageschäft. "Wir haben jetzt fünf große Blockbuster-Kandidaten", sagte der Chef der Pharmasparte Stefan Oelrich im Zuge einer Konferenz der Bank JPMorgan in San Francisco.

RWE stiegen um 2,3 Prozent. Bei einer staatlichen Auktion von Windkraftkapazitäten in Großbritannien ging der deutsche Stromerzeuger laut Analysten als klarer Sieger aus dem Rennen.

Im MDax lagen K+S vorn mit plus 5,7 Prozent. Händler verwiesen auf einen positiven Kommentar der Deutschen Bank zum Wettbewerber Yara. In diesem war von einem günstigen Marktumfeld für die Düngemittelbranche die Rede.

Unter den kleineren Titeln verloren United Internet 2,4 Prozent. Das Analysehaus MWB Research strich die Kaufempfehlung für die Papiere des Mobilfunkanbieters.

Beim Industriekonzern Schaeffler setzten Anleger einmal mehr auf das Boom-Thema Roboter. Mit plus 5,2 Prozent hat der Kurs in nur drei Wochen um rund ein Viertel zugelegt. Am Vortag hatte das Unternehmen angekündigt, künftig verstärkt Teile für humanoide Roboter zu fertigen.

Der EuroStoxx 50 gab am Mittwoch um 0,41 Prozent auf 6.005,05 Punkte nach. Außerhalb der Eurozone stieg der Schweizer SMI hingegen um 0,75 Prozent. Der britische FTSE 100 konnte leicht zulegen. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich zum europäischen Handelsschluss etwas leichter./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,77 % und einem Kurs von 41,56 auf Tradegate (14. Januar 2026, 17:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,99 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 101,11 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -28,83 %/+26,53 % bedeutet.



