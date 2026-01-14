Der Börsen-Tag
Börsen im Rückwärtsgang: Tech- und Nebenwerte geraten weltweit unter Druck
Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während Leitindizes nur moderat nachgeben, rutschen vor allem Technologie- und Nebenwerte auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich ab.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus. In Deutschland verzeichnen vor allem die Nebenwerte und Technologietitel deutlichere Abschläge. Der DAX steht aktuell bei 25.261,02 Punkten und verliert 0,53 Prozent. Damit hält sich der deutsche Leitindex im Vergleich zu den anderen Indizes noch relativ stabil. Deutlich schwächer zeigt sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte fällt um 1,65 Prozent auf 31.738,04 Punkte. Auch der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, gibt mit einem Minus von 0,60 Prozent auf 18.071,35 Punkte nach. Besonders unter Druck stehen Technologiewerte: Der TecDAX verliert 1,69 Prozent und notiert bei 3.765,48 Punkten. Damit gehört er heute zu den schwächsten deutschen Indizes. Auch an der Wall Street dominieren Verluste. Der Dow Jones steht bei 48.924,60 Punkten und liegt 0,55 Prozent im Minus – in etwa vergleichbar mit dem Rückgang im DAX. Deutlich stärker unter Druck steht der breiter gefasste S&P 500, der um 1,00 Prozent auf 6.894,38 Punkte nachgibt. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit ein einheitlich schwächerer Handelstag: Während die großen Standardwerte in Deutschland und den USA moderat nachgeben, geraten insbesondere Technologie- und Nebenwerte auf beiden Seiten des Atlantiks stärker unter Druck.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Bayer mit einem Anstieg von 7.34%. Brenntag folgt mit einem Plus von 2.94%, während RWE mit 2.36% ebenfalls positive Werte verzeichnet.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Fresenius Medical Care führt die Negativliste mit einem Rückgang von 7.08%, gefolgt von Zalando mit -4.07% und SAP, das um -2.57% fiel.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen K+S mit 6.21% und Lanxess mit 3.37% hervor. Aurubis rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 1.83% ab.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, angeführt von RENK Group mit -6.22%. Deutsche Lufthansa folgt mit -5.40% und IONOS Group verzeichnet einen Rückgang von -5.03%.
SDAX TopwerteIm SDAX zeigt Schaeffler mit 5.56% die beste Performance, gefolgt von Verve Group Registered (A) mit 3.76% und Douglas mit 3.65%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind ebenfalls besorgniserregend, mit PNE, das um -7.66% fiel, gefolgt von ATOSS Software mit -7.01% und Sixt mit -6.08%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte eher moderat, mit Nagarro, das um 0.74% zulegte, Ottobock mit 0.44% und Qiagen mit 0.43%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen jedoch größere Verluste, angeführt von ATOSS Software mit -7.01%, gefolgt von IONOS Group mit -5.03% und AIXTRON mit -5.00%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Chevron Corporation mit 2.23%, Johnson & Johnson mit 2.15% und Verizon Communications mit 1.83% die Topperformer.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Microsoft mit -1.55%, Amazon mit -1.83% und NVIDIA, das um -2.01% fiel.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von The Mosaic mit 6.52% angeführt, gefolgt von Dow mit 5.80% und Lyondellbasell Industries mit 5.73%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 umfassen Biogen mit -4.66%, Royal Caribbean Cruises mit -5.10% und Broadcom mit -5.16%.
