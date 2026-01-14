    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Der Börsen-Tag

    Börsen im Rückwärtsgang: Tech- und Nebenwerte geraten weltweit unter Druck

    Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während Leitindizes nur moderat nachgeben, rutschen vor allem Technologie- und Nebenwerte auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich ab.

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus. In Deutschland verzeichnen vor allem die Nebenwerte und Technologietitel deutlichere Abschläge. Der DAX steht aktuell bei 25.261,02 Punkten und verliert 0,53 Prozent. Damit hält sich der deutsche Leitindex im Vergleich zu den anderen Indizes noch relativ stabil. Deutlich schwächer zeigt sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte fällt um 1,65 Prozent auf 31.738,04 Punkte. Auch der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, gibt mit einem Minus von 0,60 Prozent auf 18.071,35 Punkte nach. Besonders unter Druck stehen Technologiewerte: Der TecDAX verliert 1,69 Prozent und notiert bei 3.765,48 Punkten. Damit gehört er heute zu den schwächsten deutschen Indizes. Auch an der Wall Street dominieren Verluste. Der Dow Jones steht bei 48.924,60 Punkten und liegt 0,55 Prozent im Minus – in etwa vergleichbar mit dem Rückgang im DAX. Deutlich stärker unter Druck steht der breiter gefasste S&P 500, der um 1,00 Prozent auf 6.894,38 Punkte nachgibt. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit ein einheitlich schwächerer Handelstag: Während die großen Standardwerte in Deutschland und den USA moderat nachgeben, geraten insbesondere Technologie- und Nebenwerte auf beiden Seiten des Atlantiks stärker unter Druck.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Bayer mit einem Anstieg von 7.34%. Brenntag folgt mit einem Plus von 2.94%, während RWE mit 2.36% ebenfalls positive Werte verzeichnet.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Fresenius Medical Care führt die Negativliste mit einem Rückgang von 7.08%, gefolgt von Zalando mit -4.07% und SAP, das um -2.57% fiel.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen K+S mit 6.21% und Lanxess mit 3.37% hervor. Aurubis rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 1.83% ab.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, angeführt von RENK Group mit -6.22%. Deutsche Lufthansa folgt mit -5.40% und IONOS Group verzeichnet einen Rückgang von -5.03%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX zeigt Schaeffler mit 5.56% die beste Performance, gefolgt von Verve Group Registered (A) mit 3.76% und Douglas mit 3.65%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls besorgniserregend, mit PNE, das um -7.66% fiel, gefolgt von ATOSS Software mit -7.01% und Sixt mit -6.08%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte eher moderat, mit Nagarro, das um 0.74% zulegte, Ottobock mit 0.44% und Qiagen mit 0.43%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen jedoch größere Verluste, angeführt von ATOSS Software mit -7.01%, gefolgt von IONOS Group mit -5.03% und AIXTRON mit -5.00%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sind Chevron Corporation mit 2.23%, Johnson & Johnson mit 2.15% und Verizon Communications mit 1.83% die Topperformer.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind Microsoft mit -1.55%, Amazon mit -1.83% und NVIDIA, das um -2.01% fiel.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von The Mosaic mit 6.52% angeführt, gefolgt von Dow mit 5.80% und Lyondellbasell Industries mit 5.73%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 umfassen Biogen mit -4.66%, Royal Caribbean Cruises mit -5.10% und Broadcom mit -5.16%.


