Globaler Wolfram-Player liefert weiter ab

Die Aktie des expandierenden Wolframproduzenten ALMONTY INDUSTRIES (Nasdaq: ALM / TSX: AII / WKN: A414Q8) und auch der Wolframpreis selbst kennen seit einiger Zeit fast nur eine Richtung, und die ist nach oben

Bereinigt um den 1,5:1 Aktiensplit entspricht das 1,905 CAD

Aktuell letzter Schlusskurs: 12,63 CAD

Performance bislang: +562%

Stabile Nachfrage nach Wolfram in den nächsten Jahren

China kontrolliert über 80% der globalen Produktion und mehr als die Hälfte der bekannten Reserven. Exportkontrollen haben das Angebot weiter eingeschränkt, was zu einer Reduzierung der Exporte führt (z. B. sanken die Ausfuhren aus China 2025 auf minimale Mengen). Zudem wird die jährliche Wachstumsrate des globalen Angebots (z.B. durch neue Minen) auf nur 2,5 % in den nächsten 3–5 Jahren geschätzt.

Quelle: Almonty – Wolframpreis seit 2020. Aktuell 968 USD/MTU



Auf der Nachfrageseite hingegen ist mit einem deutlichen Wachstum zu rechnen, nicht nur aus dem militärischen Bereich. Für Bohrausrüstung und Präzisionswerkzeuge ist Wolfram unersetzlich – ca. 31 % des Bedarfs kommen aus diesem Sektor. Zudem wird Wolfram für die Automobilindustrie stärker nachgefragt, aber auch für Halbleiter und Photovoltaik. Insgesamt ist mit einem kontinuierlichen Wachstum von 6–8 % pro Jahr in den nächsten fünf Jahren zu rechnen.

Der Preis für Wolfram (engl. Tungsten) hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt und bietet weiteres Aufwärtspotenzial.

Werfen wir einen Blick auf die Meldungen die alleine seit November von ALMONTY INDUSTRIES (Nasdaq: ALM / TSX: AII / WKN: A414Q8) veröffentlicht wurden.

🛠️ Almonty Industries – Vom Entwickler zum globalen Tungsten-Player: Produktion startet, Kapital gesichert, Projekte auf Expansionskurs

Almonty Industries steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Nach Jahren der Projektentwicklung und Kapitalmarktaktivität bewegt sich der kanadisch global aufgestellte Wolfram-Produzent jetzt in Richtung echter kommerzieller Produktion, finanzieller Stärke und strategischer Präsenz in den wichtigsten Märkten der Welt.

📍 1) Führungsstärkung zum Jahresstart – Finanzieller Weitblick an Bord

Am 6. Januar 2026 hat Almonty einen wichtigen Personalzug verkündet: Guillaume Wiesenbach de Lamaziere, CFA, ein erfahrener Finanz- und Kapitalmarktstratege, wurde zum Chief Development Officer (CDO) ernannt. Wiesenbach bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung in Banken, Asset-Management und Projektfinanzierung mit und soll Almontys strategische Kapitalnutzung, Projektpriorisierung und Wachstum weiter professionalisieren. Seine Aufgabe: die Verbindung zwischen weitsichtiger Unternehmensstrategie und Kapitalmarktorientierung zu stärken – ein klares Signal an institutionelle Investoren, dass Almonty den nächsten Wachstumsschritt ernst nimmt.

Das Unternehmen signalisiert klar: Jetzt wird nicht mehr nur produziert – jetzt wird global skaliert, Kapital effizient eingesetzt und strategisch ausgebaut – genau das, was institutionelle Investoren lieben.

🏗️ 2) Sangdong Mine im Übergang zur kommerziellen Produktion

Am 16. Dezember 2025 gab Almonty bekannt, dass die kommerzielle Phase am Sangdong-Projekt in Südkorea offiziell eingeleitet wurde: Das erste Erz wurde auf das Run-of-Mine (ROM)-Pad transportiert – ein kritischer Schritt auf dem Weg zu vollwertiger Produktion. Sangdong galt schon als eines der größten Wolfram-Vorkommen außerhalb Chinas und ist strategisch wichtig für die Versorgung von High-Tech-Industrien, Verteidigung und Energie. Für Almonty bedeutet das: Produktions- und Cash-Flow-Story statt reiner Projektstory.

Das ist nicht nur ein Betriebsstart – das ist ein globaler Supply-Chain-Gamechanger im kritischen Mineralbereich!

Lewis Black, Präsident und CEO, sagte: „Dieser wichtige Schritt stellt einen strategischen Wendepunkt bei der Umsetzung der Mission von Almonty dar, die globale Wolfram-Lieferkette zu stärken. Sangdong spielt eine entscheidende Rolle in den Bemühungen der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Koreas, sich vom chinesisch dominierten Markt zu diversifizieren, der derzeit mehr als 80 Prozent des weltweiten Wolframbedarfs deckt. Die Wiederaufnahme der Produktion in der Sangdong-Mine bildet die Grundlage für die Sicherung einer zuverlässigen, nicht aus China stammenden Wolframversorgung für Schlüsselbranchen wie Verteidigung, Halbleiter, KI-Hardware, Luft- und Raumfahrt und andere Hochtechnologieindustrien.“

💰 3) Kapitalspritze: Upsized Offering von ~US$129 Mio.

Am 10. Dezember 2025 meldete Almonty den erfolgreichen Abschluss einer größeren Kapitalmaßnahme in den USA über insgesamt 129,375 Mio. USD, einschließlich vollständiger Nutzung der Over-Allotment-Option, bekannt. Die Transaktion wurde von einem Konsortium unter Führung von BofA Securities und Cantor Fitzgerald begleitet und zeigt, dass Institutionelle und Privatanleger Vertrauen in Almontys Strategie haben.

Die Mittel sollen für mehrere strategische Initiativen eingesetzt werden:



✅ Gentung Browns Lake (Montana) – Projektentwicklung

✅ Erweiterung und Exploration am Panasqueira Mine-Komplex in Portugal

✅ Exploration am kommenden Molybdänprojekt in Korea

✅ Allgemeines Betriebskapital und Investitionen

Diese Finanzierungsbasis verschafft Almonty eine solide Liquiditätsposition zur Umsetzung seiner mittelfristigen Wachstumsagenda.

🇺🇸 4) Strategische US-Expansion – Kauf von Gentung Browns Lake jetzt offiziell abgeschlossen

Mit Abschluss der Akquisition des Gentung Browns Lake Tungsten Project in Montana (17. November 2025) hat Almonty seinen ersten großen nordamerikanischen Standort offiziell operationalisiert. Die Übernahme eines fortgeschrittenen wolframreichen Projekts gibt dem Unternehmen nicht nur einen direkten Fuß in einem der weltweit wichtigsten Rohstoffmärkte, sondern auch eine strategisch relevante Position zur Stärkung der Versorgung von USA/West-Alliierten außerhalb Chinas. Die Ressource weist laut NI 43-101 Bericht über 7,5 Mio. Tonnen mit 0,315 % Wolfram auf, und die Infrastruktur vor Ort (Straßen, Strom, Wasserrechte und bestehendes Anlagenareal) schafft eine günstige Ausgangslage für eine mögliche Produktion ab Mitte 2026.

Dies ist nicht nur eine Akquisition – sondern ein stra­te­gi­scher Meisterzug im Rennen um kritische Mineralien.

„Dieser Abschluss markiert einen transformativen Moment für Almonty“, sagte Lewis Black, Vorsitzender und CEO von Almonty Industries. „Mit dem Eintritt in den US-Markt expandieren wir in den weltweit strategisch wichtigsten Markt für Wolfram, der aktiv daran arbeitet, seine heimischen Lieferketten wieder aufzubauen und seine Abhängigkeit von China zu verringern. Das Gentung Browns Lake-Projekt positioniert Almonty als langfristigen, integrierten US-Lieferanten, der in der Lage ist, wichtige Branchen von der Verteidigung und Luftfahrt bis hin zu Halbleitern und fortschrittlicher Fertigung zu unterstützen. Gestützt auf unsere Flaggschiff-Mine Sangdong schafft diese Akquisition die Grundlage für ein westliches Wolfram-Kraftwerk, das in der Lage ist, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten sicher, nachhaltig und mit hoher Qualität zu versorgen.“

🪓 5) Ausbau in Portugal – Großes Bohrprogramm bei Panasqueira läuft

Bereits am 3. November 2025 startete Almonty ein groß angelegtes Bohrprogramm am Panasqueira Mine-Komplex, einem der ältesten und ertragsstärksten europäischen Wolfram-Produzenten. Ziel ist die Erkundung und genaue Definition des Ressourcenvorrats für eine mögliche Ausweitung der Jahresproduktion und Verlängerung der Minenstandzeit. Mit rund 14.000 m an Bohrungen über 12 Monate soll das Projekt auf eine neue Entwicklungsstufe gehoben werden, um langfristig mehr Produktion aus Europas historisch wichtigstem Wolframgebiet sicherzustellen.

Quelle: Almonty – Penasqueira Mine Luftaufnahme

Dies ist kein Routine-Update – es ist ein weiterer Schritt zur offensiven Ressourcenexpansion und Output-Steigerung, die zukünftige Erträge und Marktanteile sichern soll.

📊 Kontext & Bewertung

Almonty bewegt sich damit in mehreren strategischen Achsen gleichzeitig:

✔ ️ Produktion: Sangdong wechselt in die kommerzielle Phase und liefert bald echtes Mining-Cashflow-Potenzial.

✔ ️ Finanzierung: Großvolumige Kapitalerhöhung stärkt Bilanz und ermöglicht Wachstum.

✔ ️ Globales Footprint: USA-Expansion + Portugal-Kapazitätserweiterung + Südkorea-Flaggschiffprojekt.

✔ ️ Management & Struktur: Verstärkung durch erfahrene Finanz-Experten und Ausbau der Führungs-Agenda.

📈 Fazit

Almonty Industries hat sich von einem Entwicklungs- und Explorationsunternehmen zu einem breit aufgestellten, globalen Wolfram-Produzenten mit echter kommerzieller Perspektive gewandelt. Die Kombination aus Produktionsfortschritt, finanzieller Robustheit, Projektdiversifikation und strategischer Präsenz in wichtigen Märkten spricht für eine neue Phase der Unternehmensentwicklung. Ob nun Kapitalmarkt-Investoren, Fundamentalanalysten oder Rohstoffinteressierte – Almonty liefert im Moment Stoff für eine ernsthafte Bewertung jenseits reiner Spekulation.



Wolfram und Industrie 4.0

In folgendem Artikel vom 11. Januar erklärt Lewis Black, Präsident und CEO von Almonty, dass die sogenannte vierte industrielle Revolution zwar oft als Erfolg der Software gefeiert wird, in Wirklichkeit aber genauso stark auf physische Materialien angewiesen ist – wobei Wolfram (Tungsten) eine zentrale Rolle spielt. Trotz seiner Bedeutung bleibt dieses Metall außerhalb fachlicher Kreise meist unsichtbar, obwohl es seit über zwei Jahrhunderten für industrielle Fortschritte verantwortlich ist.

Link: https://almonty.com/tungsten-and-the-fourth-industrial-revolution/

U.a. warnt er, dass Materialien wie Wolfram trotz steigender Nachfrage nicht einfach zu ersetzen sind und dass deren Versorgung zunehmend prekär wird, weil sie global stark konzentriert, vor allem in China, produziert werden. Historisch konnten Lieferketten auf stabile Versorgung zu niedrigen Preisen bauen, doch geopolitische Spannungen und Exportkontrollen stellen diese Annahme heute in Frage. Auch neue Anwendungsfelder durch Energie- und Fertigungstechnologien erhöhen die Bedeutung des Rohstoffs.

Abschließend macht der Artikel deutlich, dass Materialien wie Wolfram weiterhin eine kritische Rolle spielen werden, sowohl in etablierter Fertigung als auch in Zukunftstechnologien wie Fusionsreaktoren, wo Wolframbauteile bei extrem hohen Temperaturen eingesetzt werden.

Abschließend kann man sagen: Industrie 4.0 läuft vor allem mit Software – aber sie steht auf Materialien wie Wolfram

Weitere Informationen über Almonty Industries finden Sie auf der Website: www.almonty.com



- Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de



Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Almonty Industries.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.