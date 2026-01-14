US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Anleger setzten wegen geopolitischer Risiken verstärkt auf sichere Anlegehäfen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,19 Prozent auf 112,48 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,13 Prozent.

An den Finanzmärkten bleiben als sicher eingeschätzte Anlagen wie US-Staatsanleihen vorerst gefragt. Die Anleger sind besorgt wegen der angespannten Lage im Iran und den damit verbundenen geopolitischen Risiken für die gesamte Region am Persischen Golf. Hinzu kamen neue Zolldrohungen der US-Regierungen an die Adresse von Ländern, die mit dem Iran Handel treiben.