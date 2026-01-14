    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    RENK Group Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,56 % - 14.01.2026

    Am 14.01.2026 ist die RENK Group Aktie, bisher, um -5,56 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Sie fällt um -5,56 % auf 61,46. Der Kursrückgang der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,99 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,56 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,86 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +4,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,87 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Plus von +15,52 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,63 % geändert.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,69 %
    1 Monat +14,87 %
    3 Monate -16,86 %
    1 Jahr +198,16 %

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,15 Mrd.EUR € wert.

    Börsen im Rückwärtsgang: Tech- und Nebenwerte geraten weltweit unter Druck


    Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während Leitindizes nur moderat nachgeben, rutschen vor allem Technologie- und Nebenwerte auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich ab.

    DAX, JanOne & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    RENK AG: Starkes Gesamtjahr, Bewertung anspruchsvoll; Herabstufung auf VERKAUFEN


    RENK hält die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr von 210 bis 235 Millionen Euro aufrecht, trotz vier wesentlicher Herausforderungen, die mehr als 10 % des Konzern-EBIT belasten: ein schwaches industrielles Umfeld, die Schwäche des USD trotz Hedging, Zölle und insbesondere die deutschen Exportbeschränkungen nach Israel, die Antriebssysteme und MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) betreffen.

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -5,39 %
    +4,18 %
    +15,17 %
    -16,49 %
    +198,28 %
    +276,88 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



