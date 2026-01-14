RENK Group Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,56 % - 14.01.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,86 % hinzunehmen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Sie fällt um -5,56 % auf 61,46€. Der Kursrückgang der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,99 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,56 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +4,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,87 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Plus von +15,52 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,63 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,69 % 1 Monat +14,87 % 3 Monate -16,86 % 1 Jahr +198,16 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,15 Mrd.EUR € wert.

RENK hält die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr von 210 bis 235 Millionen Euro aufrecht, trotz vier wesentlicher Herausforderungen, die mehr als 10 % des Konzern-EBIT belasten: ein schwaches industrielles Umfeld, die Schwäche des USD trotz Hedging, Zölle und insbesondere die deutschen Exportbeschränkungen nach Israel, die Antriebssysteme und MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) betreffen.

