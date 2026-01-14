    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    Deutsche Anleihen drehen in die Gewinnzone

    • Kurse deutscher Staatsanleihen steigen am Mittwoch.
    • Geopolitische Risiken erhöhen Nachfrage nach Anleihen.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe fällt auf 2,81 Prozent.
    Deutsche Anleihen drehen in die Gewinnzone
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Nachdem die Notierungen am Morgen noch leicht gesunken waren, drehten sie im Tagesverlauf in die Gewinnzone. Am Markt sind geopolitische Risiken stärker in den Vordergrund gerückt, was die Nachfrage nach den als sicher eingeschätzten Bundesanleihen verstärkte.

    Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,24 Prozent auf 128,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,81 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone ging es mit den Renditen nach unten.

    Die Anleger sind besorgt wegen der angespannten Lage im Iran und den damit verbundenen geopolitischen Risiken für die gesamte Region am Persischen Golf. Hinzu kamen neue Zolldrohungen der US-Regierungen an die Adresse von Ländern, die mit dem Iran Handel treiben.

    Vor diesem Hintergrund konnten US-Konjunkturdaten die Kurse der Festverzinslichen nicht belasten. Im November hatten die Umsätze im US-Einzelhandel etwas deutlicher zugelegt als Analysten erwartet hatten. Zudem war bekannt geworden, dass sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im November überraschend deutlich verstärkt hat./jkr/jha/




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
