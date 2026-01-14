Thyssenkrupp Steel
IG Metall lehnt weiteren Stellenabbau ab
- Jindal fordert höhere Kostensenkungen bei TKSE.
- IG Metall warnt vor weiteren Stellenstreichungen.
- Thyssenkrupp kommentiert Verhandlungen nicht öffentlich.
DÜSSELDORF/DUISBURG (dpa-AFX) - In den Verhandlungen über eine Übernahme des Stahlherstellers Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) soll der indische Stahlkonzern Jindal laut einem Medienbericht weitere Kostensenkungen verlangen. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete, soll Jindal auf größere Einsparungen dringen, als sie bislang von TKSE und IG Metall vereinbart wurden.
Über die bislang in einem Sanierungstarifvertrag vereinbarten 11.000 Stellen hinaus könnten dann weitere 2.000 oder 3.000 Stellen wegfallen, befürchtet die Gewerkschaft. Derzeit hat TKSE 26.000 Mitarbeiter. Jindal prüft derzeit die Bücher der Thyssenkrupp-Stahlsparte, die Deutschlands größter Stahlerzeuger ist.
IG Metall: Sanierungsvereinbarungen sind "unantastbar"
"Für uns sind die Vereinbarungen des Sanierungstarifvertrages unantastbar", sagte der NRW-Bezirksleiter der IG Metall, Knut Giesler, der Zeitung. Man sei davon überzeugt, dass sie ausreichen, um den Stahlbereich von Thyssenkrupp in eine gute Zukunft zu führen. "Wir erwarten von Jindal, dass sie auf dieser Basis ein Konzept für die Zukunftsfähigkeit von TKSE auf den Tisch legen", so Giesler weiter.
Eine Jindal-Sprecherin sagte der "Rheinischen Post", dass man bis zum Abschluss der Verhandlungen keine Stellung zu konkreten Details nehmen könne. "Unabhängig davon beteiligen wir uns grundsätzlich nicht an Spekulationen."
Die Konzernmutter Thyssenkrupp AG wollte die Informationen ebenfalls nicht kommentieren. Man bitte um Verständnis, "dass wir uns zu einzelnen Aussagen, die zum jetzigen Zeitpunkt lediglich einen Zwischenstand darstellen können, nicht äußern", sagte ein Sprecher der "Rheinischen Post"./tob/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 10,42 auf Tradegate (14. Januar 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +7,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,28 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -3,98 %/-32,79 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Kommt ja wohl ganz darauf an, welche Details so ein Deal beinhaltet. Ich bin mir sicher, dass die Verhandlungsführer auf der TK - Seite auch keine Schwachköpfe sind.
Das sollte morgen schon viel besser aussehen ...auch die Beteiligung mit TKMS verspricht gute Zahlen...
Die Abspaltung von ThyssenKrupp war wie der Phönix aus der Asche...
Unglaublich wo der Kurs von TKMS jetzt steht...da ist die Mutter noch weit entfernt...
Aber auch hier sollten sich so langsam wieder bessere Zeiten und Kursziele einstellen...
Zumindest haben wir die 10€ für heute bestens verteidigt....
Es wird aber auch mal Zeit das die manifestierten Negativurteile gegenüber Thyssenkrupp aufgebrochen werden...
Der Konzern hat bereits seine Unternehmensziele massiv verändert...nur die Investoren haben noch so ihre persönlichen Probleme...
Ich bleibe dennoch weiter investiert und denke die Story ist hier noch lange nicht zu Ende.....Wir sind ja gerade mal bei 10 €..
Nerven aus Stahl..ja..die braucht man hier allemal..das ist m.E. nichts für schwache Gemüter.....
Wie bei einer Stahlbramme...
Vor und Zurück...bis der Kurs passt...Mein Kursziel ..20€..
Mein Tipp: das Chartbild vor dem Schlafen gehen auf Max. stellen .. dann sieht man wo es hingehen kann..denn die Wanne ist voll und weitere Widerstände sind fast nicht mehr zu sehen...🤗
Beziehst du dich da auf mich? Wenn ja- ich war/bin da nicht "so optimistisch" für TK zumindest solange der Verkauf nach Indien nicht eingetütet ist. Wer schonmal mit Indern verhandelt hat weis wie mühsam die sind- ich hatte schon mehrfach das Vergnügen mir jedesmal stundenlanges (!) Gefeilsche wegen eines Minibetrages anzuhören.