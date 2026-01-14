Windfall Geotek gratuliert Magna Terra Minerals zu bedeutenden Kupferentdeckungen im Restigouche Trend des Projekts Rocky Brook in New Brunswick

Brossard, Québec / 14. Januar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration seit mehr als zwei Jahrzehnten, bestätigt, dass die jüngsten Kupferentdeckungen von Magna Terra Minerals (TSX-V: MTT) mit den vorrangigen Zielen übereinstimmen, die von Windfalls KI-System im September 2025 generiert wurden. Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit des Systems, die Mineralisierung im Restigouche Trend genau vorherzusagen.

Das interne Projekt Bathurst Mining Camp (BMC) wurde ausschließlich unter Verwendung öffentlicher Daten durchgeführt und umfasste eine Fläche von 3.417,4 km². Eine Reihe von 694 Variablen, die auf Grundlage der Multiparameter-Untersuchung (magnetisch, radiometrisch, elektromagnetisch) aus dem Jahr 1995 und der MEGATEM-Untersuchung von 2004 erstellt und auf eine Zellengröße von 50 m (Modellauflösung) gerastert wurden, wurde über die regionale Modellierungsfläche verwendet, was 1.363.428 Datenpunkten (Pixeln) entspricht.

Als Trainingsdaten wurden insgesamt 26.887 Kupferanalysewerte verwendet. Diese Trainingsdaten stammten aus verschiedenen Quellen: (1) Bohrdatenbank des Ministeriums für Energie und Bergbau der Provinz New Brunswick; (2) Votorantim Metals Canada; (3) Daten-CD in Goodfellow et al., 2003 Massive Sulfide Deposits of the Bathurst Mining Camp, New Brunswick, and Northern Maine: Economic Geology Monograph 11, 930 S.; und (4) Erfassung in den Lagerstätten Halfmile, Chester und Captain durch Windfall Geotek.

WINDFALL GEOTEK verwendete Cu ≥ 2 500 ppm als Schwellenwert für die Auswahl der positiven Kupfer-Trainingsdaten. Daher wurden alle Kupfer-Trainingspunkte innerhalb des Modellierungsgebiets mit einem gemeldeten Analysewert von mindestens 2 500 ppm f als positive Trainingspunkte innerhalb des Trainingsdatensatzes verwendet.

Im Konzessionsgebiet von Magna Terra Minerals hat WINDFALL GEOTEK Folgendes generiert: elf (11) Kupferziele mit einem Grad der Ähnlichkeit von 85 % (Abbildung unten).

Die visuelle Darstellung der KI-gesteuerten Ergebnisse, die Magna Terra Minerals zur Verfügung gestellt wurden, veranschaulicht die vielversprechenden Kupferziele (rot hervorgehoben), die als Grundlage für das erfolgreiche Explorationsprogramm dienten: