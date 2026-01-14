    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWindfall Geotek AktievorwärtsNachrichten zu Windfall Geotek
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Windfall Geotek gratuliert Magna Terra Minerals zu bedeutenden Kupferentdeckungen im Restigouche Trend des Projekts Rocky Brook in New Brunswick

    Windfall Geotek gratuliert Magna Terra Minerals zu bedeutenden Kupferentdeckungen im Restigouche Trend des Projekts Rocky Brook in New Brunswick
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

     

    Brossard, Québec / 14. Januar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration seit mehr als zwei Jahrzehnten, bestätigt, dass die jüngsten Kupferentdeckungen von Magna Terra Minerals (TSX-V: MTT) mit den vorrangigen Zielen übereinstimmen, die von Windfalls KI-System im September 2025 generiert wurden. Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit des Systems, die Mineralisierung im Restigouche Trend genau vorherzusagen.

     

    Das interne Projekt Bathurst Mining Camp (BMC) wurde ausschließlich unter Verwendung öffentlicher Daten durchgeführt und umfasste eine Fläche von 3.417,4 km². Eine Reihe von 694 Variablen, die auf Grundlage der Multiparameter-Untersuchung (magnetisch, radiometrisch, elektromagnetisch) aus dem Jahr 1995 und der MEGATEM-Untersuchung von 2004 erstellt und auf eine Zellengröße von 50 m (Modellauflösung) gerastert wurden, wurde über die regionale Modellierungsfläche verwendet, was 1.363.428 Datenpunkten (Pixeln) entspricht.

     

    Als Trainingsdaten wurden insgesamt 26.887 Kupferanalysewerte verwendet. Diese Trainingsdaten stammten aus verschiedenen Quellen: (1) Bohrdatenbank des Ministeriums für Energie und Bergbau der Provinz New Brunswick; (2) Votorantim Metals Canada; (3) Daten-CD in Goodfellow et al., 2003 Massive Sulfide Deposits of the Bathurst Mining Camp, New Brunswick, and Northern Maine: Economic Geology Monograph 11, 930 S.; und (4) Erfassung in den Lagerstätten Halfmile, Chester und Captain durch Windfall Geotek.

     

    WINDFALL GEOTEK verwendete Cu ≥ 2 500 ppm als Schwellenwert für die Auswahl der positiven Kupfer-Trainingsdaten. Daher wurden alle Kupfer-Trainingspunkte innerhalb des Modellierungsgebiets mit einem gemeldeten Analysewert von mindestens 2 500 ppm f als positive Trainingspunkte innerhalb des Trainingsdatensatzes verwendet.

     

    Im Konzessionsgebiet von Magna Terra Minerals hat WINDFALL GEOTEK Folgendes generiert: elf (11) Kupferziele mit einem Grad der Ähnlichkeit von 85 % (Abbildung unten).

     

    Die visuelle Darstellung der KI-gesteuerten Ergebnisse, die Magna Terra Minerals zur Verfügung gestellt wurden, veranschaulicht die vielversprechenden Kupferziele (rot hervorgehoben), die als Grundlage für das erfolgreiche Explorationsprogramm dienten:

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Windfall Geotek gratuliert Magna Terra Minerals zu bedeutenden Kupferentdeckungen im Restigouche Trend des Projekts Rocky Brook in New Brunswick Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Brossard, Québec / 14. Januar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     