Oracle: Sammelklage eingereicht - Aktie bricht erneut ein

Die Sammelklage wurde am Mittwoch bei einem New Yorker Staatsgericht in Manhattan eingereicht. Sie richtet sich im Namen von Anlegern, die im September Schuldverschreibungen und Anleihen von Oracle im Gesamtwert von rund 18 Milliarden US-Dollar erworben hatten.

Oracle sieht sich in den USA mit einer Klage von Anleihegläubigern konfrontiert. Investoren werfen dem Softwarekonzern vor, bei einer großvolumigen Anleiheemission wesentliche Informationen verschwiegen zu haben. Konkret geht es um den angeblich nicht offengelegten zusätzlichen Finanzierungsbedarf für den Ausbau der KI-Infrastruktur.

Die Kläger argumentieren, dass sie Verluste erlitten haben, weil das von Milliardär Larry Ellison geführte Unternehmen es versäumt habe, offenzulegen, dass es erhebliche zusätzliche Schulden aufnehmen müsse, um seine Infrastruktur für künstliche Intelligenz auszubauen. Neben Oracle selbst werden auch Unternehmensgründer Larry Ellison sowie mehrere an der Emission beteiligte Banken als Beklagte geführt.

Die Aktie reagiert empfindlich auf die eingereichte Klage und gibt im US-Handel mehr als 4 Prozent ab und beendet damit die im neuen Jahr begonnene Erholung mit einem Schlag.

Mein Tipp: Am Seitenrand sind Anleger besser aufgehoben!

Zu den Gerüchten, dass Oracle vielleicht die Finanzierung seiner geplanten Rechenzentren nicht stemmen kann, kommt jetzt eine weitere Unsicherheit hinzu. Es ist zwar nicht gesagt, dass das Gericht den Klägern recht gibt, aber es ist auch nicht ausgeschlossen.

Daher sollten Anleger die Akte von Oracle erst einmal meiden und abwarten, bis sich eine Tendenz bei der eingereichten Klage abzeichnet.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,91 % und einem Kurs von 165,1EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 19:01 Uhr) gehandelt.





