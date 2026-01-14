Klage eingereicht!
Oracle: Sammelklage eingereicht - Aktie bricht erneut ein
Auch im neuen Jahr kommt die Aktie von Oracle nicht zur Ruhe. Die begonnene Erholung wird zur Wochenmitte durch eine Sammelklage gegen den Konzern jäh abgewürgt. Das Papier verliert mehr als 4 Prozent.
- Oracle-Aktie fällt über 4% wegen Sammelklage.
- Klage wirft Unternehmen Informationsverschweigen vor.
- Anleger sollten Oracle-Aktien vorerst meiden.
Die Kläger argumentieren, dass sie Verluste erlitten haben, weil das von Milliardär Larry Ellison geführte Unternehmen es versäumt habe, offenzulegen, dass es erhebliche zusätzliche Schulden aufnehmen müsse, um seine Infrastruktur für künstliche Intelligenz auszubauen. Neben Oracle selbst werden auch Unternehmensgründer Larry Ellison sowie mehrere an der Emission beteiligte Banken als Beklagte geführt.
Die Aktie reagiert empfindlich auf die eingereichte Klage und gibt im US-Handel mehr als 4 Prozent ab und beendet damit die im neuen Jahr begonnene Erholung mit einem Schlag.
Mein Tipp: Am Seitenrand sind Anleger besser aufgehoben!
Zu den Gerüchten, dass Oracle vielleicht die Finanzierung seiner geplanten Rechenzentren nicht stemmen kann, kommt jetzt eine weitere Unsicherheit hinzu. Es ist zwar nicht gesagt, dass das Gericht den Klägern recht gibt, aber es ist auch nicht ausgeschlossen.
Daher sollten Anleger die Akte von Oracle erst einmal meiden und abwarten, bis sich eine Tendenz bei der eingereichten Klage abzeichnet.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,91 % und einem Kurs von 165,1EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 19:01 Uhr) gehandelt.