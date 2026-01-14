    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Klage eingereicht!

    2137 Aufrufe 2137 1 Kommentar 1 Kommentar

    Oracle: Sammelklage eingereicht - Aktie bricht erneut ein

    Auch im neuen Jahr kommt die Aktie von Oracle nicht zur Ruhe. Die begonnene Erholung wird zur Wochenmitte durch eine Sammelklage gegen den Konzern jäh abgewürgt. Das Papier verliert mehr als 4 Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle-Aktie fällt über 4% wegen Sammelklage.
    • Klage wirft Unternehmen Informationsverschweigen vor.
    • Anleger sollten Oracle-Aktien vorerst meiden.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Klage eingereicht! - Oracle: Sammelklage eingereicht - Aktie bricht erneut ein
    Foto: PAUL SAKUMA - AP

    Oracle sieht sich in den USA mit einer Klage von Anleihegläubigern konfrontiert. Investoren werfen dem Softwarekonzern vor, bei einer großvolumigen Anleiheemission wesentliche Informationen verschwiegen zu haben. Konkret geht es um den angeblich nicht offengelegten zusätzlichen Finanzierungsbedarf für den Ausbau der KI-Infrastruktur.

    Die Sammelklage wurde am Mittwoch bei einem New Yorker Staatsgericht in Manhattan eingereicht. Sie richtet sich im Namen von Anlegern, die im September Schuldverschreibungen und Anleihen von Oracle im Gesamtwert von rund 18 Milliarden US-Dollar erworben hatten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Short
    203,65€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    181,15€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 13,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Die Kläger argumentieren, dass sie Verluste erlitten haben, weil das von Milliardär Larry Ellison geführte Unternehmen es versäumt habe, offenzulegen, dass es erhebliche zusätzliche Schulden aufnehmen müsse, um seine Infrastruktur für künstliche Intelligenz auszubauen. Neben Oracle selbst werden auch Unternehmensgründer Larry Ellison sowie mehrere an der Emission beteiligte Banken als Beklagte geführt. 

    Die Aktie reagiert empfindlich auf die eingereichte Klage und gibt im US-Handel mehr als 4 Prozent ab und beendet damit die im neuen Jahr begonnene Erholung mit einem Schlag.

    Mein Tipp: Am Seitenrand sind Anleger besser aufgehoben!

    Zu den Gerüchten, dass Oracle vielleicht die Finanzierung seiner geplanten Rechenzentren nicht stemmen kann, kommt jetzt eine weitere Unsicherheit hinzu. Es ist zwar nicht gesagt, dass das Gericht den Klägern recht gibt, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. 

    Daher sollten Anleger die Akte von Oracle erst einmal meiden und abwarten, bis sich eine Tendenz bei der eingereichten Klage abzeichnet. 

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,91 % und einem Kurs von 165,1EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 19:01 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 173,21$, was einem Rückgang von -9,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Klage eingereicht! Oracle: Sammelklage eingereicht - Aktie bricht erneut ein Auch im neuen Jahr kommt die Aktie von Oracle nicht zur Ruhe. Die begonnene Erholung wird zur Wochenmitte durch eine Sammelklage gegen den Konzern jäh abgewürgt. Das Papier verliert mehr als 4 Prozent.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     