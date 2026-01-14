Lyondellbasell Industries - Aktienkurs springt nach oben +5,95 % - 14.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Lyondellbasell Industries Aktie. Mit einer Performance von +5,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lyondellbasell Industries Aktie. Nach einem Plus von +1,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 44,28€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

LyondellBasell Industries ist ein global führendes Unternehmen in der Kunststoff- und Chemiebranche, bekannt für seine Polyolefine und Petrochemikalien. Es konkurriert mit Dow, BASF und ExxonMobil und hebt sich durch Innovation und Nachhaltigkeit hervor.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Lyondellbasell Industries Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +11,10 %.

Allein seit letzter Woche ist die Lyondellbasell Industries Aktie damit um +12,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,77 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lyondellbasell Industries einen Anstieg von +19,95 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,05 % geändert.

Lyondellbasell Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,38 % 1 Monat +16,77 % 3 Monate +11,10 % 1 Jahr -42,54 %

Informationen zur Lyondellbasell Industries Aktie

Es gibt 334 Mio. Lyondellbasell Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,84 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während Leitindizes nur moderat nachgeben, rutschen vor allem Technologie- und Nebenwerte auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich ab.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Lyondellbasell Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lyondellbasell Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lyondellbasell Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.