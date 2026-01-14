PNE nach Erfolg: Projektpipeline deutlich bereinigt – So geht's weiter
PNE richtet ihr Portfolio neu aus: Marktveränderungen, Projektverkäufe und ein wachsender Eigenbestand prägen 2025 – bei stabiler Ertragsprognose und klarer Fokussierung auf Kernmärkte.
- PNE bereinigt die Projektpipeline aufgrund veränderter Marktbedingungen, insbesondere in Kanada, Spanien und Rumänien.
- Das bereinigte Konzern-EBITDA für 2025 wird zwischen 70 und 80 Mio. Euro erwartet, innerhalb der bisherigen Prognose.
- Die Wertberichtigungen haben keine Auswirkungen auf die Liquidität der PNE AG, da alle Risiken bereits berücksichtigt wurden.
- Im Jahr 2025 wurden Projekte mit einer Gesamtleistung von ca. 428 MW verkauft, und der Eigenbestand an Windparks stieg auf rund 497 MW.
- Genehmigungen für Windenergie- und PV-Projekte mit 510 MW wurden in den ersten neun Monaten 2025 erteilt.
- Die strategische Fokussierung der PNE auf ertragreiche Märkte umfasst den Rückzug aus den USA, UK, Schweden und Panama, mit weiteren Schritten in die Türkei und Kanada.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei PNE ist am 26.03.2026.
Der Kurs von PNE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,7700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,05 % im Minus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,8700EUR das entspricht einem Plus von +1,02 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.033,89PKT (-0,74 %).
-4,17 %
-9,88 %
-10,06 %
-13,19 %
-12,46 %
-50,59 %
+20,09 %
+419,74 %
+243,18 %
