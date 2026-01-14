    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    KORREKTUR/Umfrage

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Viele Mütter würden länger arbeiten

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Mütter in Teilzeit wollen mehr arbeiten.
    • 45% bereit, Arbeitszeit bei besseren Bedingungen zu erhöhen.
    • Flexible Arbeitsmodelle steigern Zufriedenheit und Attraktivität.
    KORREKTUR/Umfrage - Viele Mütter würden länger arbeiten
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (im letzten Satz, 1. Abs muss es korrekt: "durchgeführten Befragung" statt "erstellten Studie" heißen. Das Familienministerium hat nicht das genannte Papier in Auftrag gegeben, sondern die Erhebung, auf der dieses beruht.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Viele Mütter in Teilzeit würden laut einer Umfrage mehr arbeiten, wenn besser auf ihre Bedürfnisse eingegangen würde. Demnach würden 17 Prozent der Mütter unter den bestehenden Bedingungen ihre Arbeitszeit gern erhöhen. Wenn sich betriebliche Bedingungen verbessern würden, etwa durch flexible Arbeitszeitmodelle, wären laut der Prognos-Umfrage sogar 45 Prozent der Mütter dazu bereit. Die Ergebnisse der im Auftrag des Bundesfamilienministeriums durchgeführten Befragung liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.

    Das Wirtschaftsforschungsunternehmen hatte im Frühjahr 2025 über 1.500 teilzeitbeschäftigte Mütter befragt. Gegenstand der laut Prognos repräsentativen Befragung waren etwa Motiven für Teilzeitarbeit und Arbeitsbedingungen unterschieden je nach Alter der Kinder.

    Je jünger das jüngste Kind ist, desto höher ist demnach der Anteil der Mütter, die bei verbesserten betrieblichen Bedingungen ihre Arbeitszeit aufstocken würden. So sind laut der Umfrage 48 Prozent der Mütter, deren jüngstes Kind unter 12 Jahre alt ist, bereit, die Arbeitszeit zu erhöhen. Bei Müttern mit älteren Kindern sinkt die Bereitschaft auf 38 Prozent.

    Warum Teilzeit?

    Als Hauptgrund für Teilzeitbeschäftigung wird von den meisten Müttern laut der Umfrage zunächst das Bedürfnis nach mehr Zeit für die Kinder genannt (39 Prozent bei den Müttern mit unter zwölfjährigen Kindern).

    Mit zunehmendem Alter der Kinder jedoch gewinnen demnach andere Motive an Bedeutung: gesundheitliche Aspekte und der Wunsch nach mehr Zeit für Hobbys und Freizeit (sieben bis acht Prozent der Mütter mit älteren Kindern).

    "Grundsätzlich wird Teilzeit als attraktives Modell geschätzt", stellt die Studie fest. "Doch bleiben einige Teilzeitbeschäftigte hinter ihren Arbeitszeitwünschen zurück und arbeiten weniger Stunden als sie eigentlich möchten."

    Was Arbeitgeber tun können

    Für die Studienautoren ist klar: "Die Stärkung der Erwerbstätigkeit von Müttern setzt ein bedeutendes Potenzial für den Arbeitsmarkt frei." Bereits in den vergangenen Jahrzehnten hätten Mütter ihre Erwerbstätigkeit deutlich erweitern können.

    Doch Unternehmen können nach Ansicht der Forschenden den Bedürfnissen der Beschäftigten noch stärker entgegenkommen - und zwar mit "zeit- und ortsflexible Arbeitsarrangements". Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf könnte so verbessert, die Zufriedenheit von Beschäftigten gesteigert werden.

    Mehr Autonomie für die Beschäftigten zähle zu den "Attraktivitätsmerkmalen von Arbeitgebern". So ist laut der Umfrage für viele Mütter auch wichtig, eine erhöhte Arbeitszeit bei Bedarf auch wieder reduzieren zu können. 40 Prozent sagen, dies treffe voll zu - unabhängig vom Alter der Kinder./bw/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    KORREKTUR/Umfrage Viele Mütter würden länger arbeiten (im letzten Satz, 1. Abs muss es korrekt: "durchgeführten Befragung" statt "erstellten Studie" heißen. Das Familienministerium hat nicht das genannte Papier in Auftrag gegeben, sondern die Erhebung, auf der dieses beruht.) BERLIN (dpa-AFX) - …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     