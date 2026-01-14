EU-Parlament verurteilt US-Äußerungen zu Grönland

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat die Äußerungen der Regierung von US-Präsident Donald Trump über Grönland als "inakzeptabel" verurteilt. Die US-Erklärungen hätten keinen Platz in den Beziehungen zwischen demokratischen Partnern und würden unter anderem das Völkerrecht eklatant herausfordern, heißt es in einer Stellungnahme am Abend.

"Jeder Versuch, die Souveränität und die territoriale Integrität Dänemarks und Grönlands zu untergraben, verstößt gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen", teilte das EU-Parlament mit.

Trump hatte zuvor auf seiner Plattform Truth Social einen US-Anspruch auf Grönland bekräftigt. Alles andere als Grönland in der Hand der Vereinigten Staaten sei "inakzeptabel", schrieb Trump. Durch die Zugehörigkeit zum Königreich Dänemark zählt Grönland zur Nato und ist damit Bündnispartner der USA./mj/DP/nas



