Debatte um Eingriffe gegen teure Lebensmittel

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sieht angesichts hoher Preise für viele Lebensmittel Handlungsbedarf. Der starke Preisanstieg habe nicht dazu geführt, dass auch die Einkünfte der Landwirte gestiegen seien, sagte er bei einer Diskussionsrunde des Deutschen Bauernverbands vor der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. "Hier passiert einiges im Markt, was nicht fair ist, und deswegen müssen wir da eingreifen." Miersch forderte unter anderem eine Preisbeobachtungsstelle entlang der Kette bis zum Handel.

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) wies darauf hin, dass Lebensmittel in Deutschland im internationalen Vergleich weiter relativ günstig seien. Der Punkt sei nicht der Verkauf im Einzelhandel, sondern die Frage, wie sich Gewinne über die vorherigen Stufen verteilten. "Da, ohne Zweifel, kann man hinschauen." Die Frage sei aber, ob dies eine staatliche Aufgabe sei.